Več kot polovici Afganistancev grozi pomanjkanje hrane

22,8 milijona ljudi v Afganistanu v primežu ene najhujših humanitarnih kriz na svetu

Približno 22,8 milijona Afganistancem, kar je več kot polovica prebivalcev te države, pozimi grozi akutno pomanjkanje hrane, zato bo že tako nestabilna država v primežu ene najhujših humanitarnih kriz na svetu, so danes sporočili ZN.

"To zimo bo na milijone Afganistancev prisiljenih izbirati med selitvijo ali stradanjem, razen če lahko okrepimo našo pomoč za reševanje življenj," je po poročanju francoske tiskovne agencije APF opozoril David Beasley, izvršni direktor Svetovnega programa za hrano (WFP).

Prehranska kriza v Afganistanu je že resnejša od krize v Siriji in Jemnu, opozarja v izjavi, ki jo je WFP objavila skupaj z Organizacijo ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). V še bolj obupnem položaju kot Afganistan je le Demokratična republika Kongo, so za AFP potrdili predstavniki ZN.

"Afganistan je zdaj prizorišče ene najhujših humanitarnih nesreč na svetu, če ne celo najhujše," je dodal Beasley. "Odštevanje do katastrofe je v teku in če ne ukrepamo zdaj, se bomo soočili s popolno katastrofo," je opozoril.

Afganistan je uničen zaradi več kot štiri desetletja trajajočih konfliktov, obenem pa trpi za posledicami globalnega segrevanja, ki je povzročilo hude suše v letih 2018 in 2021. Gospodarstvo v državi je zastalo, odkar so talibani avgusta prevzeli oblast, zaradi česar je mednarodna skupnost zamrznila pomoč, na katero se je Afganistan močno zanašal.

