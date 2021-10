Poljski premier grozi EU: »Če bodo začeli vojno, bomo branili svoje pravice z vsem orožjem«

"Kaj se bo zgodilo, če bo Evropska komisija začela tretjo svetovno vojno?" se sprašuje poljski premier Morawiecki odgovoril ob odgovoru na vprašanje, ali bi lahko Varšava z vetom preprečila sprejetje podnebnega paketa EU

Poljski premier Mateusz Morawiecki, član nacionalistične konzervativne stranke Zakon in pravica (Prawo i Sprawiedliwość)

Poljski premier Mateusz Morawiecki, član nacionalistične konzervativne stranke Zakon in pravica (Prawo i Sprawiedliwość), je v pogovoru za današnjo izdajo britanskega časnika Financial Times zagrozil, da se bo Poljska z vsemi sredstvi borila za svoje pravice, če bo Evropska komisija proti njej sprožila "tretjo svetovno vojno" in ji naložila finančne sankcije.

"Kaj se bo zgodilo, če bo Evropska komisija začela tretjo svetovno vojno? Če bodo začeli vojno, bomo branili svoje pravice z vsem orožjem, ki je na razpolago," je Morawiecki odgovoril na vprašanje, ali bi lahko Varšava z vetom preprečila sprejetje podnebnega paketa EU.

Bruselj je pozval, naj opusti grožnje in finančne sankcije, če si želi rešitve spora, saj se ne bodo pogajali s "pištolo na glavi".

Po odločbi poljskega ustavnega sodišča, ki je razsodilo, da so nekatere temeljne določbe pogodbe o EU po poljskem pravu neustavne, s čimer je pod vprašaj postavilo uveljavljeno primarnost evropskega prava, v Bruslju razmišljajo o nadaljnjih ukrepih proti Varšavi.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prejšnji teden v Evropskem parlamentu dejala, da sodba postavlja pod vprašaj temelje EU in da bo komisija ukrepala.

O zadevi so na vrhu prejšnji četrtek razpravljali tudi voditelji članic EU. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je po razpravi dejal, da je treba nadaljevati politični dialog, da se poiščejo rešitve.

Ena od možnosti ukrepanja je, da Poljska ne bi dobila evropskih sredstev za okrevanje in odpornost za boj s posledicami pandemije covida-19, dokler se ne reši spor glede primarnosti evropskega prava. Poljska naj bi sicer iz tega naslova dobila 36 milijard evrov.

EU je sicer že decembra 2017 sprožila postopek po 7. členu proti Poljski zaradi sporne pravosodne reforme, a je ta že leta na mrtvi točki, ker med članicami ni zadostne podpore kakršnemu koli premiku. Ta člen v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic kršiteljici evropskih vrednot.

