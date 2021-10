Janša za grožnje s smrtjo okrivil kar medije in opozicijo

V Janševi stranki SDS od pristojnih institucij pričakujejo, da bodo politiki, ki se počutijo ogrožene, "prejeli ustrezno varovanje"

Janez Janša in njegovi ožji sodelavci

V stranki SDS so "najostreje obsodili grožnje s smrtjo", ki so jih po njihovih trditvah prejeli premier Janez Janša, ministra Aleš Hojs in Matej Tonin ter poslanski skupini DeSUS in SNS. V največji vladni stranki so krivdo med drugim zvalili kar na medije. V Janševi stranki so namreč prepričani, da so tovrstni napadi "neposredna posledica pasivnih institucij, medijev, ki ustvarjajo klimo tolerance do nasilja, in opozicije, ki nasilja ni sposobna jasno obsoditi, mestoma ga celo podpihuje".

Omenjeni naj bi namreč v teh dneh prejeli pisemske pošiljke z grožnjami in priloženim nabojem.

Kot so v SDS zapisali v sporočilu za javnost, so tovrstni napadi "zavržni in obsojanja vredni". Od pristojnih institucij pričakujejo, da bodo primer obravnavale "z vso resnostjo, od nosilcev političnih funkcij pa, da grožnje obsodijo". "Hkrati pričakujemo, da bodo politiki, ki so ogroženi oz. se počutijo ogrožene, prejeli ustrezno varovanje," so navedli.

Janša želi enako obravnavo kot Pahor

Predsednik vlade in SDS Janša se je v svojem značilnem slogu odzval na družbenem omrežju Twitter, kjer je zapisal, da "že sedem dolgih let čakamo, da bo predsednik republike Borut Pahor obsodil grožnje s smrtjo na enak način, kot v času, ko so grozili njemu, ko je bil predsednik vlade. Ter terjal enako ostro ukrepanje in enake sankcije". Dodal je še ključnik "dvojni vatli".

"Pričakujem, da bosta policija in tožilstvo odreagirala po zakonu oziroma tako, kot sta v primeru grožnje Pahorju."



Janez Janša,

predsednik vlade

Janša je tvit napisal kot odgovor na tvit državne sekretarke v njegovem kabinetu Jelke Godec, v katerem je ta v komentarju na grožnje zapisala, da so pozivi "smrt janšizmu" in protestih ter "capljanje novinarjev za vsakim, ki nese tak ali podoben transparent", obrodili sadove.

Janša je pošiljko izkoristil tudi za to, da se je (ponovno) obregnil ob STA

"Pričakujem, da bosta policija in tožilstvo odreagirala po zakonu oziroma tako, kot sta v primeru grožnje Pahorju," pa so naknadno Janšev odziv za STA sporočili iz njegovega kabineta.