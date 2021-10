Hojs: »Takšno obnašanje je prioritetno v času, ko je na oblasti desna vlada«

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v odzivu na grožnje s smrtjo nekaterim politikom dejal, da ga "čudi, da niso vse politične stranke enotno zavrnile oziroma obsodile takšnih dejanj"

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve RS

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v odzivu na grožnje s smrtjo nekaterim politikom dejal, da so takšne grožnje za demokratično družbo nesprejemljive in zavržne. Ob tem je izpostavil, da ga čudi, da niso vse politične stranke enotno zavrnile oziroma obsodile takšnih dejanj.

Hojs ob tem pričakuje, da bo policija naredila vse, kar je v njeni moči, da izsledi storilce. Ob tem je še dodal, da so takšne grožnje "sproducirane tudi zaradi precej blagega ali po moji oceni neprimernega odziva tožilstva v preteklosti". Dodal je, da so se s takšnimi grožnjami "že srečevali", tožilstvo pa po njegovih besedah "v kar nekaj primerih ni prepoznalo takšnih dejanj kot zadevo, ki bi jo bilo treba obravnavati, kljub temu da je policija svoje naredila in je našla storilca".

"Je pa nesporno dejstvo, da je takšno obnašanje prioritetno v času, ko je na oblasti desna vlada," je ocenil Hojs. Po njegovi oceni očitno še nismo v takšni demokraciji, da bi bili vajeni, da se na oblasti menjajo različne politične opcije. Izpostavil je tudi, da se ne spomni, da bi sam kot pripadnik desnega političnega pola kadarkoli sodeloval na nasilnih protestih ali s silo poskušal vreči z oblasti takrat aktualno levo vlado. "Mi pa imamo primere konec koncev, ko sedijo poslanci v državnem zboru, ki so leta 2012 recimo nasilno rušili oblast v Maribor in kasneje tudi oblast v Ljubljani. Prej so bili to poslanci stranke Levica, zdaj so to poslanci stranke SD. Tako da mislim, da se je ta klima v zadnjih nekaj letih zelo izrodila ali pa izjalovila," je dodal.

Grožnje s smrtjo naj bi prejeli premier Janez Janša, ministra Aleš Hojs in Matej Tonin in poslanski skupini DeSUS in SNS. Hojs je sicer na Twitterju zapisal, da je tudi sam prejel pošiljko, v kateri je bil "naboj brez sporočila".

Izpostavil je primer, za katerega se je izkazalo, da je bil storilec kaznivega dejanja "upokojenec, ki je pojasnil, da je dejanje naredil v afektu", zato se Hojsu takrat ni zdelo smiselno, da bi nadaljeval pregon. "Je pa to po mojem mnenju odvisno od tega, kakšni ljudje so tisti, ki grozijo. Če gre morda res za neko neumnost ali pa za nek trenutek slabosti, potem je logično, da oškodovanci od pregona odstopamo, sicer pa mislim, da je prav, da se ljudi resno procesira v takih primerih," je dejal.

Ob tem se je Hojs odzval še na današnjo izjavo predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki je med drugim dejal, da se glede na to, da nekateri politiki sami komunicirajo na podoben način, težko sklicujejo, da jim je kdor koli grozil. Kot je dejal Hojs, so "takšna ravnanja s strani najvišjih predstavnikov oblasti zagotovo neprimerna, a da v zadnjem letu in pol s strani levega političnega pola ni bilo resnih obsodb vsega, kar se dogaja na ljubljanskih ulicah".