Republikanski kongresnik slovenskega rodu naj bi napadalcem obljubljal amnestijo

Paul Gosar je udeležencem napada na kongres 6. januarja obljubljal amnestijo s strani takratnega predsednika ZDA Donalda Trumpa

Paul Gosar, republikanski kongresnik slovenskega rodu

Republikanski kongresnik slovenskega rodu Paul Gosar je udeležencem napada na kongres 6. januarja obljubljal amnestijo s strani takratnega predsednika ZDA Donalda Trumpa, poroča revija Rolling Stone, ki se sklicuje na dve priči, zaslišani v kongresnem preiskovalnem odboru.

Rolling Stone na podlagi kongresnih virov in pogovora z dvema organizatorjema zborovanja poroča, da je bilo več članov ameriškega kongresa vpletenih v Trumpov naklep, da predsedniške volitve, na katerih je izgubil proti demokratu Joeju Bidnu, razglasi za nelegitimne, kakor tudi v sam napad na kongres 6. januarja. Trumpovi privrženci so želeli takrat preprečiti formalno potrditev Bidnove volilne zmage.

Gosar, ki še vedno zagovarja napad na kongres in udeležence napada, naj bi bil izpostavljen, ker je obljubljal možnost amnestije dvema organizatorjema zborovanja v nepovezani preiskavi, da ju spodbudi k načrtovanju protesta. Dobila sta vtis, da je s Trumpom vse dogovorjeno, ker se je Gosar s predsednikom o tem dogovoril v ovalni pisarni Bele hiše.

Eden od organizatorjev protesta je za Rolling Stone dejal, da bi to storil tudi brez napovedi pomilostitve. "Res verjamem v to državo ampak, da nekdo to ponudi nekomu, ki je obupan, to ni prav," revija navaja enega od organizatorjev protesta in dodaja, da ima kongresni preiskovalni odbor o tem dokaze.

Rolling Stone poroča tudi, da je bila sodelavka v Trumpovi predsedniški kampanji Katrina Pierson oseba za stik med organizatorji zborovanja in napada na kongres.

