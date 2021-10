Zahteva za opustitev obtožb in izpustitev Juliana Assangea

Amnesty International pozval ZDA, naj prekličejo obtožbe, britanske oblasti pa, naj ga izpustijo iz zapora

Portret Juliana Assangea

© Caitlin Johnstone / Pixabay

Dan pred obravnavno na londonskem sodišču, kjer se bo začel prizivni postopek o izročitvi ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea, je organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) danes znova pozvala ZDA, naj prekličejo obtožbe na račun zaprtega Assangea, britanske oblasti pa, naj ga izpustijo iz zapora.

ZDA želijo soditi 50-letnemu Assangeu zaradi obtožb vohunjenja. Grozi mu do 175 let zapora. Januarja letos je sodnica v Londonu zaradi načetega duševnega zdravja Assangea in zaradi tveganja, da bi lahko v ameriškem zaporu storil samomor, zavrnila zahtevo ZDA za njegovo izročitev.

AI je ob tem danes opozorila na poročila, da naj bi ZDA načrtovale ugrabitev ali smrt Assangea, ko je ta bival na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu. "Diplomatska zagotovila ameriških oblasti, da Assangea v ZDA čaka primerna obravnava, so tako še manj verjetna," so ocenili pri AI, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Generalna sekretarka AI Agnes Callamard je v povezavi s tem še opozorila, da doslej še ni nihče odgovarjal za vojne zločine ZDA v Afganistanu in Iraku, medtem ko tistemu, ki je razkril te zločine, grozi, da bo do smrti preživel za zapahi.

Tudi Novinarji brez meja so na predsednika ZDA Joea Bidna že naslovili zahtevo, naj ustavi postopek izročitve.

Protesti za izpustitev Juliana Assangea

© Garry Knight / Flickr / CC BY 2.0

Assangeu ZDA očitajo, da je skupaj z žvižgačico Chelseo Manning ukradel in objavil tajne dokumente o vojaških operacijah ZDA v Iraku in Afganistanu, s čimer je ogrozil tajne sodelavce ZDA. Za podpornike Assangea je ta preiskovalni novinar, ki je opozoril na vojne zločine.

