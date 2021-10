»Covid-19 je razkril uničen svet, ki je nepravičen, razdeljen in neodgovoren«

Poročilo Odbora za spremljanje globalne pripravljenosti (GPMB) razkriva, da države niso sposobne kmalu končati pandemije ali preprečiti podobne

GPMB med drugim predlaga mednarodno pogodbo, v kateri bi se države obvezale h konkretnim ukrepom za preprečevanje bodočih pandemij ter globalnem poštenemu odzivu: "Nujno bi bilo vzpostaviti tudi mehanizem financiranja, ki bi v izrednih razmerah omogočil, da bi bilo hitro na voljo dovolj finančnih sredstev."

© Absolut Vision / Pixabay

Leto in pol po izbruhu pandemije covida-19 je svet naredil premalo za ustrezen odziv in se ni naučil iz že storjenih napak. Pandemija je razkrila nepravičen, uničen in razdeljen svet, v poročilu odbora za spremljanje globalne pripravljenosti opozarjajo strokovnjaki. Dodajajo, da države niso sposobne kmalu končati pandemije ali preprečiti podobne.

Poročilo Odbora za spremljanje globalne pripravljenosti (GPMB) so predstavili danes na konferenci o svetovnem zdravstvu v Berlinu, poroča nemška tiskovna agencija. "Covid-19 je razkril uničen svet, ki je nepravičen, razdeljen in neodgovoren," navaja poročilo. Izpostavlja tudi, da države niso bile sposobne najti skupne rešitve, medtem, ko je po svetu med pandemijo umiralo na stotisoče ljudi.

Po izračunih francoske tiskovne agencije AFP se število mrtvih zaradi covida-19 že približuje številki pet milijonov.

"Ali je imel kdo možnost za cepljenje, to ni bilo odvisno od potrebe, ampak od tega, ali je njegova država lahko plačala za cepiva," je še kritično poročilo. Dodaja, da obstaja temeljni nesporazum, da ima solidarnost nekaj opraviti z naklonjenostjo in pomočjo šibkim, gre pa predvsem za pravičnejšo obravnavo ter skupni interes Zemljanov.

"Razvite države podarjajo medicinska sredstva, namesto da bi podpirale izgradnjo zmogljivosti za njihovo izdelavo, delile tehnologijo ter sprejele bolj pošten postopek zaščite patentov," je po navedbah dpa še zapisano v poročilu.

"Če je bilo prvo leto pandemije covida-19 zaznamovano s kolektivnim neuspehom, da bi se resno pripravili in hitro ukrepali na podlagi znanosti, sta drugo leto zaznamovala globoka neenakost in neuspeh voditeljev, da bi razumeli našo medsebojno povezanost in ustrezno ukrepali," je še zapisano v poročilu.

"Ekosistem za nujne zdravstvene razmere odraža ta uničen svet. Ni primeren svojemu namenu in potrebuje veliko reformo," so po poročanju AFP še opozorili strokovnjaki.

GPMB med drugim predlaga mednarodno pogodbo, v kateri bi se države obvezale h konkretnim ukrepom za preprečevanje bodočih pandemij ter globalnem poštenemu odzivu: "Nujno bi bilo vzpostaviti tudi mehanizem financiranja, ki bi v izrednih razmerah omogočil, da bi bilo hitro na voljo dovolj finančnih sredstev."

WHO že dlje časa opaža, da so razvite države pri cepljenju proti covidu-19 najprej poskrbele zase in že ponujajo poživitvene odmerke, medtem ko v številnih drugih državah celo zdravstveni delavci še vedno čakajo na prvi odmerek cepiva. WHO je lani s pomočjo razvitih držav sicer zagnal globalno pobudo za pravičnejšo razdelitev cepiva Covax, a so razvite države ubrale lastno pot in s proizvajalci cepiv sklenile vzporedne pogodbe o dobavi cepiv. Prav zaradi tega v okviru Covaxa niso mogli kupiti zadostnih količin cepiva za pomoč revnim državam.

GPMB je neodvisen organ WHO in Svetovne banke. Obe organizaciji sta ga ustanovili leta 2018 kot odgovor na epidemijo ebole v Zahodni Afriki.

