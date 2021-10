Beović: »Število okuženih se bo povečevalo«

Bojana Beović v družbi predsednika vlade Janeza Janše in direktorja NIJZ Milana Kreka

© arhiv Mladine / Gov.si

Infektologinja in vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović napoveduje, da se bo število okuženih z novim koronavirusom še nekaj časa povečevalo, saj je v Sloveniji "še kar precejšen delež necepljenih oz. neprebolevnikov". Beović upa, da se v kratkem "ne bo močno povečalo število tistih, ki potrebujejo intenzivno nego".

Delež pozitivnih PCR-testov se po podatkih vlade povečuje, tako je bilo v ponedeljek pozitivnih že skoraj 38 odstotkov opravljenih PCR-testov. Največ pozitivnih testov je bilo sicer 5. januarja letos, ko jih je bilo pozitivnih 49,3 odstotka.

Beović je v izjavi medijem dejala, da je "enak trend tudi v drugih evropskih državah". "Države z boljšo precepljenostjo celotnega prebivalstva imajo okužb v tem času, ko marsikje naraščajo zaradi jesenskih razmer, bistveno manj," je dodala.

Vrh poslabševanja epidemioloških razmer bomo po njenih besedah dočakali takrat, ko bo "populacija zasičena z virusom, ko bo ta dosegel vse ljudi bodisi zaradi obolevanja ali cepljenja". Tako je po ocenah neimunih še nekaj sto tisoč ljudi. "Ko bomo imeli 90 odstotkov populacije imune, se bo epidemija ustavila," je napovedala in opozorila, da bo "epidemija v delu cepljene populacije izzvenela z bistveno manj žrtvami kot pa pri delu populacije, ki bodo bolezen prebolevali".

Po njenih besedah so realne napovedi, da bomo presegli zasedenost 150 postelj na intenzivni terapiji. "Če bo naenkrat potrebovalo intenzivno nego preveč ljudi, vse obravnave ne bodo več mogoče," je dejala in dodala, da zato znova opozarja, naj se ljudje cepijo in obnašajo zaščitno, naj se spoštuje pogoj PCT.

Komentirala je tudi odločitve nekaterih, ki se kljub pozitivnemu hitremu testu ne udeležijo PCR testiranja. "Če se potem ne osamijo in širijo virus, je to kriminalno dejanje," je izpostavila. Čeprav ni noben pristojen za nadzor nad tem, ali se na hitrem testu pozitivni dejansko osamijo, pa Beović poudarja "osebno odgovornost vsakega od nas". "Vsak človek mora zase vedeti, kaj dela. Če se ne bo osamil, bo lahko okužil koga od bližnjih, lahko se bo potem njihova bolezen slabo končala ali z zelo velikim trpljenjem," je dejala.

Da epidemija hitro narašča, "kar se vse bolj odraža tudi v bolnišnicah", v zadnji napovedi izpostavljajo tudi na Institutu Jožef Stefan (IJS). Napovedujejo, da bomo maksimalne lanske vrednosti drugega vala v enotah intenzivne terapije predvidoma presegli konec naslednjega tedna.

Ob tem so pozvali k doslednemu izvajanju pravila PCT in ostalih ukrepov, da bodo posledice čim manjše, in pri tem kot najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije izpostavili cepljenje. "S cepljenjem rizične populacije se pomembno zmanjša kumulativno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Posledično je manj ovirano izvajanje elektivnih programov, zdravstvo pa postane bolj dostopno," so zapisali, da se po kriterijih Evropskega centra za nalezljive bolezni trenutno nahajamo v temno rdeči fazi.