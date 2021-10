»Stanovanje bi morala biti naša pravica, ne pa problem«

Stanovanjska stiska ni problem samo v Ljubljani, zato je Mladi forum SD pričel zbirati podpise v podporo gradnji javnih najemnih stanovanj

Redka dobrina: soseska Polje IV v Ljubljani, v kateri so neprofitna najemniška stanovanja

© Nik Rovan

DZ je danes ocenil, da predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki so ga pripravili v petih opozicijskih poslanskih skupinah, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek je zato napovedal, da bodo mladi podporo za zakon iskali na terenu.

Po predlogu zakona bi v obdobju med letoma 2023 in 2029 v Sloveniji zgradili 10.000 javnih najemnih stanovanj, v povprečju pa naj bi najemnina za novo 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani ne presegla 350 evrov na mesec. Poslanci so se z njim seznanili v ponedeljek, danes pa izglasovali, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Zdaj bo Mladi forum SD poskusil cilj zagotovitve 10.000 javnih najemnih stanovanj po državi doseči v okviru kampanje zbiranja 10.000 podpisov. "Menimo, da bi stanovanje morala biti naša pravica, ne pa problem. Obiskali bomo vsa večja mesta in tudi manjše kraje, kjer je najbolj očitna stanovanjska kriza," je ob začetku kampanje poudaril Goršek.

"Menimo, da bi stanovanje morala biti naša pravica, ne pa problem. Obiskali bomo vsa večja mesta in tudi manjše kraje, kjer je najbolj očitna stanovanjska kriza."



Luka Goršek,

predsednik Mladega foruma SD

"Stanovanjska stiska ni problem samo v Ljubljani," je izpostavila predsednica Mladega foruma Maribor Nastaja Trajkovič in pozvala državo, da se loti izgradnje javnih najemnih stanovanj v Mariboru, Kopru, Celju, Novi Gorici in v vseh krajih, kjer je potreba po stanovanjih. Po njenem mnenju je naloga države, da mladim omogoči dostopna stanovanja, piše na spletni strani SD.

Poslanec SD Marko Koprivc pa je opozoril, da je stanovanjska kriza v Sloveniji huda. Po njegovih besedah mladi ne morejo priti do primernega stanovanja, zato ostajajo doma do 30. leta in več ali pa najemajo stanovanja z oderuškimi najemninami in nestabilnim najemom, saj gre v glavnem za kratkoročne najemne pogodbe.

"Ker koalicijske poslanke in poslanci niso podprli našega zakona, gremo z Mladim forumom SD in civilno družbo, ki se zaveda tega problema, skupaj na teren zbirati podpise podpore, da se na tem področju vendarle nekaj naredi. Stanovanjske revščine v Sloveniji ne želimo več gledati."



Marko Koprivc,

poslanec SD

"Ker koalicijske poslanke in poslanci niso podprli našega zakona, gremo z Mladim forumom SD in civilno družbo, ki se zaveda tega problema, skupaj na teren zbirati podpise podpore, da se na tem področju vendarle nekaj naredi. Stanovanjske revščine v Sloveniji ne želimo več gledati," je zaključil Koprivc.