Prepoved dostopa do družbenih omrežij še enemu predsedniku?

Brazilska senatna komisija je pozvala vrhovno sodišče in generalno tožilstvo, naj predsedniku Jairju Bolsonaru prepovesta dostop do družbenih omrežij zaradi njegove nedavne izjave

Jair Bolsonaro

© Fabio Rodrigues Pozzebom / Wikimedia Commons

Brazilska senatna komisija je včeraj pozvala vrhovno sodišče in generalno tožilstvo, naj predsedniku Jairju Bolsonaru prepovesta dostop do družbenih omrežij zaradi njegove nedavne izjave. Na Facebooku je namreč napačno povezal cepiva proti covidu-19 z aidsom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bolsonaro je v četrtek na svojem profilu na Facebooku v posnetku v živo omenil neobstoječa uradna poročila britanske vlade, po katerih naj bi se aids pri polno cepljenih osebah razvijal veliko hitreje od pričakovanega. Pri tem je ljudi pozval, naj si članek preberejo, vendar vira informacije ni razkril.

Senatorji so sodišče pozvali, naj predsedniku za nedoločen čas prepovejo uporabo spletnih družbenih omrežij YouTube, Twitter, Facebook in Instagram.

"Tovrstnega obnašanja ne moremo več dopuščati," so navedli v dokumentu, ki ga je podpisal podpredsednik 11-članske komisije senatorjev Randolfe Rodrigues, sicer član opozicije.

Oblasti so še pozvali, naj odpravijo zaupnost podatkov na Bolsonarovih računih v družbenih omrežjih in mu preprečijo prijavo, da bi s tem preprečili uničenje dokazov. Prav tako želijo, da sodišče Bolsonaru ukaže uraden umik izjave na javni televiziji. Pri tem mora ovreči vse povezave med cepljenjem proti koronavirusu in razvojem aidsa. V nasprotnem primeru naj plača kazen v višini 50.000 realov (7700 evrov) za vsak dan neupoštevanja ukaza, še poroča AFP.

Poziv je prišel ob tem, ko se je senatna komisija, ki je zadnjih šest mesecev preiskovala odziv Bolsonarove vlade na pandemijo, pripravljala na glasovanje o končnem poročilu. To priporoča več obtožb proti predsedniku, med drugim zaradi zločinov proti človečnosti, omalovaževanja covida-19 in neupoštevanja zdravstvene stroke glede ukrepov za zajezitev pandemije.

Facebook je videoposnetek sicer odstranil zaradi kršenja njihove politike o širjenju dezinformacij, Youtube pa je posnetek onemogočil in za en teden zablokiral Bolsonarov račun.

3s7pCxNAud0

AHHkyecutS4

ytFFPKq-I_k

9R-FSLRgZSg