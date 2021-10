Manj aretacij »nezakonitih« priseljencev

V ZDA so v proračunskem letu 2021 aretirali 72.000 nezakonitih priseljencev, kar je bistveno manj kot v prejšnjih letih. Gre za aretacije na ozemlju ZDA, ne pa tudi tiste na meji.

Ameriško-mehiška meja

© Ken Shin / Flickr

Statistika Službe za priseljevanje in carine (ICE), ki jo je objavil Washington Post, kaže, da je bilo v proračunskem letu 2020 okoli 104.000 takšnih aretacij, od leta 2017 do leta 2019 pa povprečno na leto 148.000.

Ameriški predsednik Joe Biden je spremenil pristop prejšnje vlade Donalda Trumpa, pristojne zvezne agencije pa se pri aretacijah in izgonih nezakoniti priseljencev osredotočajo le na najhujše kriminalce.

Minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas je izdal odlok, po katerem "nezakonito" bivanje v ZDA samo po sebi še ni razlog za aretacijo in izgon. Ta odlok sicer začne uradno veljati 29. novembra letos.

"Ali bomo porabljali čas in denar za lov na kmetijske delavce, ki si lomijo hrbet, da nam dajo hrano na mizo? Če bomo to delali, potem ne bomo porabljali časa in virov za nekoga, ki dejansko ogroža našo varnost. Za to gre," je septembra v pogovoru za Washington Post povedal Mayorkas.

Agenti ICE so na primer med 18. februarjem in 31. avgustom letos aretirali več kot 6000 posameznikov, ki so bili obsojeni za kaznivo dejanje. V enakem obdobju lani so izvedli okrog 3500 aretacij.

Rekordno proračunsko leto za aretacije "nezakonitih" priseljencev na ozemlju ZDA je bilo 2011, ko so jih prijeli 322.093. ZDA je takrat vodil demokrat Barack Obama, Biden pa je bil podpredsednik.

q7qEU4630YQ