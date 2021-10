Počivalšek: »Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v lockdown«

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek naročil strožji nadzor preverjanja pogoja PCT

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo v Janševi vladi

© Borut Krajnc

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v odzivu na več kot 3000 potrjenih okužb z novim koronavirusom na Twitterju opozoril, da "ne smemo več ignorirati naraščajočih številk". "Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v lockdown," je zapisal. Danes je sklical inšpekcijske službe in naročil strožji nadzor lokalov, je dodal.

"Če bo treba, bomo lokale, ki nadzora ne izvajajo, v skladu z zakonodajo tudi zaprli," je napovedal Počivalšek.

V torek so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) opravili 8308 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 3166 okužb. Pozitivnih je bilo tako 38,1 odstotka opravljenih PCR-testov. Več kot 3000 okužb so v Sloveniji do zdaj potrdili le še 5. januarja, ko so jih zabeležili 3428.