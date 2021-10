Na sodu smodnika

Voditelj Srbov Milorad Dodik odkrito omenja odcepitev srbskega dela od preostale Bosne in Hercegovine. Se je regija, že tako ali tako pretresena od številnih kriz, znašla pred novim krvavim obračunom?

Borut Pahor in Milorad Dodik na srečanju Brdo – Brioni maja letos

© Borut Krajnc

Od blizu je moški, ki bi v prihodnjih tednih svojo državo na zunanji meji Evropske unije rad pripeljal do odcepitve, precej visok, saj meri nekaj več kot meter devetdeset, je plečat in roko stisne kot primež. »Drago mi je,« veseli me, me je pozdravil Milorad Dodik, srbski član tričlanskega državnega predsedstva Bosne in Hercegovine.