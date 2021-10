Vavčerji za bogato energetiko

Z energetskimi vavčerji za gospodinjstva bo vlada subvencionirala energetska podjetja

Nazaj k naravi

© Borut Peterlin

Humanitarne organizacije in sindikati opozarjajo na rastočo energetsko revščino in vrstijo se pozivi k pomoči najranljivejšim, še vedno pa ni povsem jasno, kako bo vlada ukrepala v primeru dodatnih podražitev energentov. Napovedala je uvedbo energetskih vavčerjev za socialno šibkejša gospodinjstva, kar je sicer politično priročen in populističen ukrep, ki pa pomeni kanaliziranje proračunskega denarja prek gospodinjstev v energetsko branžo. Kaj so alternative?