»Daljnosežne posledice za sedanje in prihodnje generacije«

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je opozorila, da se naš planet podaja "na neznano področje"

Zadnjih sedem let med 2015 in 2021 bi bilo lahko najtoplejših doslej, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO) in pri tem opozorila, da se naš planet podaja "na neznano področje". V objavljenem poročilu tudi opozarjajo na daljnosežne posledice globalnega segrevanja za sedanje in prihodnje generacije.

V predhodnem poročilu WMO, ki so ga objavili ob začetku podnebne konference ZN COP26 v Glasgowu, so med drugim zapisali, da bi globalno segrevanje zaradi izpustov toplogrednih plinov lahko imelo "daljnosežne posledice za sedanje in prihodnje generacije".

WMO na podlagi podatkov za prvih devet mesecev leta ugotavlja, da bo leto 2021 verjetno med petim in sedmim najtoplejšim letom doslej, kljub učinku hlajenja pojava La Nina, ki je znižal temperature na začetku leta.

"Od globin oceanov do gorskih vrhov, od taljenja ledenikov do neizprosnih ekstremnih vremenskih dogodkov, so ekosistemi in skupnosti po vsem svetu uničeni."



Antonio Guterres,

generalni sekretar ZN

Povprečna temperatura za leto 2021 je bila okoli 1,09 stopinje Celzija višja od predindustrijske ravni. Povprečna temperatura v zadnjih 20 letih (2002-2021) pa je prvič presegla simbolni prag 1 stopinje Celzija, v poročilu navaja WMO.

"Od globin oceanov do gorskih vrhov, od taljenja ledenikov do neizprosnih ekstremnih vremenskih dogodkov, so ekosistemi in skupnosti po vsem svetu uničeni," je v izjavi ob objavi poročila dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Pri tem je poudaril, da mora podnebna konferenca COP26, ki naj bi se zaključila 12. novembra, "biti prelomna točka za ljudi in planet".

V ospredju konference v škotskem Glasgowu bo vprašanje izvajanja pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, ki je bil dosežen na zasedanju COP21 v Parizu leta 2015. V skladu s pariškim sporazumom naj bi pogodbenice globalno segrevanje omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje Celzija.

