Državljanke in državljani ponovno zbiramo denar za STA

S petimi evri donacije boste pomembno pripomogli, da bo Slovenska tiskovna agencija (STA) po mesecih vladnega izčrpavanja in izigravanja zakonodaje lahko obstala

Pošljite SMS s ključno besedo STA5 na številko 1919 in prispevajte 5 evrov

S prvim novembrom zaganjamo drugi krog donacijske kampanje #zaobSTAnek, v kateri lahko s poslanim SMS sporočilom prispevate k nujno potrebni finančni podpori Slovenski tiskovni agenciji (STA). Pošljite SMS s ključno besedo STA5 na številko 1919 in prispevajte 5 evrov*.

Pomembno boste pripomogli, da bo STA po mesecih vladnega izčrpavanja in izigravanja zakonodaje lahko obSTAla. Brez izjemne podpore javnosti agencije že zdaj ne bi bilo več. Skupaj jo lahko ohranimo ter s tem ponovno jasno in glasno sporočimo, da neodvisnega in profesionalnega novinarstva ne damo.

Še naprej je na račun Društva novinarjev Slovenije SI56 6100 0002 5727 075 poleg donacije preko SMS sporočila mogoče poslati tudi znesek podpore v poljubni višini. Veliko podpore smo prejeli z nakazili še po zaključeni prvi kampanji, v kateri smo spomladi z donacijami zbrali kar 274.743 evrov. Ob nadaljnjem zaostrovanju razmer in obdobju brez premika smo prejeli številne pobude iz javnosti, da SMS kampanjo obnovimo. Zdaj jim zato tudi sledimo.

Naš skupni cilj je, da obvarujemo STA pred zlomom in zaščitimo verodostojno novinarstvo.

Že 305. dan se Slovenska tiskovna agencija bori za obSTAnek, ki smo ga ji ob vladnih kršitvah zakonodaje in odrekanju plačila javne službe pomagali zagotoviti tudi s pomočjo donacij in izražene neomajne podpore javnosti.

Stanje je še naprej alarmantno in četudi bi lahko pogovori med Uradom vlade RS za komuniciranje in novim vodstvom STA prinesli spremembe, nanje glede na izkušnje v preteklih mesecih ne moremo z gotovostjo STAviti. Agencija se že zdaj sooča s težko popravljivo škodo. Prepričani smo, da mora in bo morala vlada izpolniti svoje zakonske dolžnosti prej ali slej, a hkrati medtem čas še vedno ni zaveznik STA.

Kolegi na STA so izčrpani, na robu zmogljivosti, skupaj s svojimi družinami v primežu negotovosti. Na njihove stiske že več mesecev opozarja tudi Sindikat novinarjev Slovenije, ki se tudi tokrat pridružuje podpori kampanji skupaj s številnimi drugimi prijatelji STA.

Če ocenjujete, da bi lahko pripomogli prebroditi vmesni čas še s kakim prispevkom v podporo obSTAnku STA, bo vsaka vaša donacija dragocena. Šteje in pomeni vsakršna podpora, potrebujejo jo.

Mi, slovenski medijski prostor in javnost, pa nedvomno potrebujemo STA.

Hvala vsem, ki cenite in podpirate neodvisno, profesionalno in odgovorno novinarstvo.

Društvo novinarjev Slovenije

*Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije (pravila in pogoji), A1 Slovenija (pogoji), Telemacha (pogoji) in T-2 (pogoji).