Mesec ozaveščanja o zdravju moških

Mesec november (movember) je namenjen zdravju moških, predvsem opozarjanju na raka prostate in mod

Mesec november, ki je bil razglašen za movember, je namenjen zdravju moških, predvsem opozarjanju na raka prostate in mod. Za rakom letno po svetu zboli več kot 12 milijonov ljudi, pri čemer je rak prostate najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Movember je mednarodno gibanje, katerega namen je javnost ozaveščati o zdravju in boleznih, ki prizadenejo moško populacijo. Gibanje se je leta 2003 začelo v Avstraliji in preraslo v globalno gibanje, ki združuje več kot pet milijonov ljudi. Moški svojo podporo gibanju izražajo z nošenjem brk v mesecu novembru, od koder tudi ime.

Rak prostate je pogost zlasti pri starejših moških. Več kot dve tretjini bolnikov je namreč starejših od 65 let. Na leto ga v Sloveniji diagnosticirajo pri okoli 1500 moških, za posledicami te bolezni pa jih umre okoli 400, piše na spletni strani NIJZ.

Po poročilu registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana so v letu 2019 raka potrdili pri 682 moških, ki so bili prvič sprejeti na Onkološki inštitut Ljubljana. V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije pa poudarjajo, da bo zaradi v prihodnje pričakovanega staranja prebivalstva tudi obolevnost za rakom prostate najbrž še naraščala.

Movember je mednarodno gibanje, katerega namen je javnost ozaveščati o zdravju in boleznih, ki prizadenejo moško populacijo. Moški svojo podporo gibanju izražajo z nošenjem brk.

Poleg starosti med dejavnike tveganja spada tudi družinska obremenjenost. To pomeni, da ima moški, katerega oče ali brat sta zbolela za rakom prostate, povečano tveganje, da bo tudi sam zbolel. Obenem ima velik pomen v sklopu zgodnjega odkrivanja bolezni odkrivanje genskih mutacij.

Simptomi, ki so najpogosteje povezani z zgodnjim rakom prostate, so pogosto uriniranje, slaboten ali prekinjen tok urina, bolečina ali pekoč občutek med uriniranjem in krvav seč. V primeru, da se je rak razširil iz prostate na druge organe, pa se omenjenim simptomom lahko pridružijo še bolečine v presredku, motnje pri odvajanju blata in motnje ejakulacije, bolečine v kosteh ter splošna oslabelost z izgubo telesne teže, opozarjajo v društvu.

Število primerov se iz leta v leto povečuje tudi zaradi strogega upoštevanja izvida testa, ki pokaže mejne ravni za prostato specifičnega antigena (test PSA). V dobri tretjini primerov tako postavljene diagnoze rak namreč nikoli ne napreduje in ne povzroči pomembnejših kliničnih težav, bolezni tako sploh ne bi odkrili, če je ne bi iskali. pojasnjujejo na NIJZ.

Na društvu izpostavljajo, da je preventiva za preprečevanje smrtnosti zaradi raka prostate zdrav življenjski slog, torej zdrava prehrana in zadostna telesna aktivnost. Najpomembnejši dejavnik pa je zgodnje odkrivanje in učinkovito zdravljenje.

LnEeDMwdhjo

McL8sDwSpAE