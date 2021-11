»Veliko neodvisnih novinarjev je še naprej utišanih«

"Brez svobode medijev in pluralizma ni demokracije. Napad na medije je napad na demokracijo," sta poudarila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borell in podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova

Neodvisni novinarji ščitijo pravico do svobode izražanja in zagotavljajo dostop do informacij vsem državljanom ter prispevajo k temeljem demokracije in odprte družbe, sta v skupni izjavi menila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borell in podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova.

Borelle in Jourova sta pred torkovim mednarodnim dnem boja proti nekaznovanju zločinov in nasilja nad novinarji tudi pozvala, da je treba končati nekaznovanost za zločine nad novinarji, "tako v lastni državi kot po svetu". Ob tem sta izrazila obžalovanje, da je "veliko neodvisnih novinarjev po svetu, tudi v EU, še naprej utišanih".

"Soočajo se z vedno večjim številom izpostavljenih groženj in napadov, ki lahko v najbolj tragičnih primerih privedejo celo do umora," sta po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še opozorila visoki zunanjepolitični predstavnik EU in podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost.

Spomnila sta tudi, da sta bila pred nekaj tedni filipinska novinarka Maria Ressa in odgovorni urednik ruskega časnika Novaja Gazeta Dmitrij Muratov izbrana za letošnja dobitnika Nobelove nagrade za mir kot priznanje za njuna prizadevanja za zaščito medijske svobode.

"S svojim poročanjem sta opozarjala na kršitve človekovih pravic, korupcijo in zlorabe oblasti ter s tem ogrozila lastni življenji," sta izpostavila Jourová in Borrell. Zagotovila sta, da bo EU še naprej stala ob strani in ščitila novinarje, "ne glede na to, kje so".

"Še naprej si bomo prizadevali za svobodno in raznoliko medijsko okolje, podpirali kooperativno in čezmejno novinarstvo ter ukrepali proti kršitvam svobode medijev. Brez svobode medijev in pluralizma ni demokracije. Napad na medije je napad na demokracijo," sta še menila.