Protestniki proti omejitvenim ukrepom oblečeni v zapornike nacističnih taborišč

Judovske organizacije v Italiji so zaradi podob na protestih izrazile ogorčenje

Politiki in judovske organizacije v Italiji so izrazili ogorčenje zaradi protestov proti omejitvenim ukrepom ta konec tedna, na katerih so bili nekateri protestniki oblečeni v zapornike iz nacističnih taborišč.

Na sobotnem protestu proti ukrepom za omejitev novega koronavirusa v Novari na severozahodu Italije so bili nekateri protestniki oblečeni v črtaste uniforme, ki so jih nosili zaporniki koncentracijskih taborišč.

"To so bile podobe, za katere sem upala, da mi jih ne bo več treba videti," je dejala predsednica italijanskega združenja judovskih skupnosti Noemi Di Segni. V zapisu v časniku La Stampa je opozorila, da so bili kostumi neumni, ignorantski in nevarni.

"To so bile podobe, za katere sem upala, da mi jih ne bo več treba videti."



Noemi Di Segni,

predsednica italijanskega združenja judovskih skupnosti

Tudi italijanski minister za zdravje Roberto Speranza je sporočil, da so ga "šokirale te podobe" in da so protestniki "vzpostavili vzporednice s koncentracijskimi taborišči". Podobno je bil kritičen župan Novare Alessandro Canelli.

V Italiji se že dlje vrstijo protesti proti omejitvenim ukrepom, protestnikom je sporna predvsem široka uporaba covidnega potrdila, saj menijo, da gre za napad na osebno svobodo.

