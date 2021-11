Vrnitev v šolske klopi ob spremenjenih pogojih

Samotestiranje učencev, dijakov in študentov odslej dvakrat tedensko, po novem pa so za vse obvezne tudi maske

Ob predvidenem pogostejšem testiranju so na ministrstvu pripravili protokol, po katerem so učenci upravičeni do več testov kot doslej. Lekarnam so tako že v petek omogočili izdajanje dodatnih testov za samotestiranje. Te je možno prevzeti brezplačno.

© Alexandra Koch / Pixabay

Učenci in dijaki se po dobrem tednu počitnic vračajo v šolske klopi, a ob spremenjenih pogojih. V šolstvu bo samotestiranje učencev, dijakov in študentov odslej potekalo dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah. Kljub izpolnjenemu pogoju preboleli, cepljeni (PC) pa je uporaba zaščitne maske po novem obvezna tudi v izobraževanju.

V ponedeljek je namreč začel veljati spremenjen odlok o načinu izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Ta med drugim uvaja redno presejalno testiranje na okužbo s koronavirusom v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. Spreminja se tudi pogostost samotestiranja za opravljanje dela, po novem bodo testi veljali 48 ur.

Samotestiranje za učence ostaja neobvezno, priporočilo pa po novem velja za učence vseh razredov, torej od prvega razreda. Ob predvidenem pogostejšem testiranju so na ministrstvu pripravili protokol, po katerem so učenci upravičeni do več testov kot doslej. Lekarnam so tako že v petek omogočili izdajanje dodatnih testov za samotestiranje. Te je možno prevzeti brezplačno, saj stroške krije proračun.

Tudi nošenje maske ni dosledno, na mehurčke smo že zdavnaj pozabili."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

Minister za zdravje Janez Poklukar je prejšnji teden dejal, da "izvajanje ukrepa PCT v družbi ne deluje, kot bi si želeli". Preverjanje pogoja je na terenu po ministrovih besedah prej izjema kot pravilo, opažajo pa tudi povečano število ponarejenih potrdil. "Tudi nošenje maske ni dosledno, na mehurčke smo že zdavnaj pozabili," je poudaril Poklukar.