Zaradi zavračanja cepljenja na neplačan dopust

Mesto New York je na neplačan dopust poslalo 9000 uslužbencev, od gasilcev do policistov, ki se še vedno nočejo cepiti proti covidu-19

Mesto New York je v ponedeljek na neplačan dopust poslalo 9000 uslužbencev (gasilcev, policistov in drugih), ki se še vedno nočejo cepiti proti covidu-19, čeprav je to po novem obvezno za vse zaposlene v mestni upravi in drugih mestnih organih.

V mestu se je cepilo že 91 odstotkov od skupaj skoraj 380.000 vseh javnih delavcev. Cepljenje jih zavrača približno 21.000, od katerih jih je 12.000 zaprosilo za izjemo iz verskih ali zdravstvenih razlogov. Ti lahko nadaljujejo z delom, dokler komisije ne bodo ugotovile, ali so izjeme upravičene.

V največji meri cepljenje zavračajo tisti, ki so v prvih bojnih vrstah. Doslej se je med drugim cepilo le 77 odstotkov gasilcev, 85 odstotkov policistov in 88 odstotkov reševalcev.

Cepljenje je v New Yorku po novem obvezno za vse zaposlene v mestni upravi in drugih mestnih organih.

Več tisoč gasilcev je zaradi obveznega cepljenja, ki ga je uvedel župan Bill de Blasio, prijavilo bolniške odsotnosti, vlagajo se doslej neuspešne tožbe in pripravljajo protesti, ki pa niso množični.

Župan de Blasio je zagotovil, da motenj v storitvah ni, ker da so našli dovolj nadomestnih delavcev. Obveznost cepljenja je naznanil 20. oktobra in od takrat se je cepilo skoraj 22.500 mestnih uslužbencev, ki se prej niso. Samo v ponedeljek do roka ob peti uri popoldne po krajevnem času se je cepilo še 3564 javnih uslužbencev.

Sindikat gasilcev je v ponedeljek vztrajal, da je obveznost cepljenja neustavna, čeprav sodišče po vrsti zavračajo temu namenjene tožbe.

