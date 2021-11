Zaprli več kot 1000 lažnih profilov

Pred volitvami v Nikaragvi

© pxfuel.com

V Nikaragvi so tik pred volitvami, ki bodo potekale v nedeljo, zaprli razvejano mrežo več kot 1000 lažnih profilov na različnih družbenih omrežjih in spletnih straneh, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz podjetja Meta, matične družbe omrežij Facebook in Instagram.

Račune, ki so bili zaprti oktobra, sta upravljali vlada Daniela Ortege in vladajoča stranka FSLN, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Ben Nimmo, vodja obveščevalne službe za grožnje pri Facebookovi matični družbi Meta.

Dodal je, da je šlo za razvejano mrežo lažnih profilov, ki je med drugim obsegala 937 računov na Facebooku, 140 strani, 24 skupin in 363 računov na Instagramu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Operacija je vključevala kompleksen preplet dejavnosti na omrežjih Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Blogspot in Telegram ter na povezanih spletnih straneh, so še sporočili iz podjetja Meta.

Po ugotovitvah so kampanjo v Nikaragvi na različnih platformah namreč vodili predvsem uslužbenci državnega inštituta za telekomunikacije in pošto (TELCOR), druge "manjše skupine lažnih profilov" pa so vodile še druge vladne institucije, vključno z vrhovnim sodiščem.

"To je bila ena izmed najbolj razširjenih tovrstnih vladnih operacij, ki smo jih doslej prekinili, saj je v teh dejavnostih hkrati sodelovalo več državnih institucij," je zapisano v poročilu podjetja.

Kampanja je vključevala "objavljanje pozitivnih vsebin o vladi in negativne komentarje o opoziciji, za promoviranje teh objav pa je bilo uporabljenih na stotine lažnih računov," še poroča dpa.

Dogajanje v Nikaragvi je eskaliralo pred nedeljskimi volitvami, na katerih se bo aktualni predsednik Daniel Ortega potegoval za četrti zaporedni mandat na čelu države, ki jo kot predsednik vodi od leta 2007.

Opozicija je volitve že označila za farso ter Ortego in njegovo vlado obtožila poskusov utišanja vseh potencialnih nasprotnikov in kritikov. Od maja je bilo aretiranih že več kot 30 politikov, poslovnežev, novinarjev in aktivistov, med njimi tudi sedem predsedniških kandidatov.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je prejšnji mesec Nikaragvo označil za "eno najhujših diktatur na svetu", ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je režim obtožil "nedemokratičnih, avtoritarnih dejanj", še poroča AFP.

