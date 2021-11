NSi zavajala, da so pokojnine dvignili trikrat

V mandatu aktualne vlade so se pokojnine dvakrat povišale zaradi zakonsko določenih uskladitev

Predsednik NSi Matej Tonin, sicer tudi obrambni minister v Janševi vladi, in njegovi strankarski kolegi ter kolegice

Koalicijska stranka NSi je 17. oktobra tvitnila, da so »trikrat dvignili pokojnine«. Na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) so poudarili, da se za zvišanje pokojnin štejejo redne in izredne uskladitve, ki so določene s področnim zakonom.

V mandatu aktualne vlade so se pokojnine redno uskladile januarja letos, kot vsako leto, izredno pa decembra lani. Podlaga za zadnjo uskladitev je bil zakon, sprejet v mandatu prejšnje vlade.

Marca letos je državni zbor sprejel zakon, ki je določal povišanje deleža, po katerem se izračuna najnižja pokojnina. Povišanje so z dopolnilom k 2. členu zakona dosegli poslanci koalicijskih strank.

Tako na NSi kot na pristojnem ministrstvu iz kvote te stranke so odgovorili, da so omenjeno dopolnilo vložili poslanci koalicije. Toda to pomeni, da bi lahko stranka trdila kvečjemu, da so pokojnine dvignili enkrat, saj drugi dve povišanji nista bili neposredno povezani z delovanjem te vlade, pristojnega ministra oziroma stranke NSi.

