V imenu Janše položili venec domobrancem

Garda Slovenske vojske je v imenu predsednika vlade Janeza Janše položila venec k spomeniku padlim domobrancem na ljubljanskih Žalah

General Leon Rupnik na prvi domobranski prisegi na Hitlerjev rojstni dan na bežigrajskem stadionu 20. aprila 1944.

© hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Garda Slovenske vojske je ob dnevu spomina na umrle v imenu predsednika vlade Janeza Janše položila venec k spomeniku padlim domobrancem na ljubljanskih Žalah, je sporočila vlada na Twitterju. V opoziciji in javnosti se na to dejanje pričakovano vrstijo kritike, saj so domobranci med 2. svetovno vojno sodelovali z okupatorjem, na Plečnikovem stadionu v Ljubljani pa so zaprisegli nacistični Nemčiji in njenemu voditelju Adolfu Hitlerju.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je na Twitterju zapisal, da je "to načrtno ideološko dejanje za preusmerjanje pozornosti od drugih fiaskov te vlade, zlasti reševanja epidemije" in da je treba takšno početje obsoditi.

Zapis Janševe vlade na Twitterju

© Twitter

Poslanec SD Marko Koprivc pa je vladi postavil poslansko vprašanje, v katerem je spomnil na zaprisego domobrancev 20. aprila 1944 in vprašal, s čim vlada ter njen predsednik opravičujeta polaganje državnega venca Hitlerjevim zaprisežencem? "Mar ne veste, da je svobodna in demokratična Evropa in z njo Slovenija utemeljena na antifašizmu? Mar ne veste, da bi brez upora proti okupatorju, zlasti proti nacistični Nemčiji in njenim pomagačem, kot so bili domobranci, lahko prišlo do uničenja slovenskega naroda kot etnične skupnosti," je še vprašal Koprivc.

"Mar ne veste, da je svobodna in demokratična Evropa in z njo Slovenija utemeljena na antifašizmu? Mar ne veste, da bi brez upora proti okupatorju, zlasti proti nacistični Nemčiji in njenim pomagačem, kot so bili domobranci, lahko prišlo do uničenja slovenskega naroda kot etnične skupnosti."



Marko Koprivc,

poslanec SD

Po mnenju poslanca Levice Mateja T. Vatovca pa se vlada trenutno raje ukvarja s polaganjem vencev domobrancem, kot pa z obvladovanjem resnega stanja glede epidemije in širjenja novega koronavirusa.

Položen venec domobrancem v imenu predsednika vlade Janeza Janše

© Twitter

Polaganje venca domobrancem v imenu predsednika vlade Janeza Janše

© Twitter

