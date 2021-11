Večina bolnišnic ukinja vse nenujne programe

Obenem pa bolnišnice povečujejo kapacitete za covidne bolnike

Pregledovanje stanja bolnikov na covidnem oddelku

© Uroš Abram

Predstavniki ministrstva za zdravje in vodstev bolnišnic so se na torkovem sestanku dogovorili, da bo večina bolnišnic ukinila vse nenujne programe. Hkrati bodo bolnišnice povečale številno navaadnih in intenzivnih postelj. Koordinator covidnih bolnišničnih postelj Robert Carotta svari pred zlomom zdravstva, zato je naklonjen zaprtju države.

Predstavniki ministrstva in vodstev slovenskih bolnišnic so se dogovorili, da bodo bolnišnice kapacitete na intenzivni terapiji s torkom povečali na 178 postelj, v sredo pa na 182 postelj, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Poleg tega se s sredo povečujejo tudi kapacitete navadnih postelj za covidne bolnike s sedanjih 479 na 590 postelj.

Koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta je za STA opozoril na velik porast okuženih s koronavirusom in hospitaliziranih zaradi covida-19 v tem tednu v primerjavi s prejšnjim. Enako po njegovih besedah velja tudi za hospitalizirane na oddelkih intenzivne nege. Kot je pojasnil, rast v nobenem od prejšnjih valov epidemije covida-19 še ni bila tako skokovita.

"Če se bodo takšni trendi nadaljevali, zdravstvo ne bo več zmoglo in od tega nismo več daleč," opozarja Carotta. Zaradi izjemno resne situacije lahko po njegovih besedah v Sloveniji doživimo scenarij iz italijanskega Bergama v začetku lanskega leta.

Zaradi "grožnje zloma zdravstvenega sistema ob slabih epidemioloških napovedih in nezadostni precepljenosti" je Carotta naklonjen popolnemu zaprtju države.

Po njegovih besedah sicer maksimalna kapaciteta covidnih intenzivnih postelj v tokratnem valu epidemije znaša 191. To je nekoliko manj kot v prejšnjih valovih, razlogi pa so v pomanjkanju negovalnega kadra v bolnišnicah, je pojasnil Carotta.

Skupno kapaciteto navadnih in intenzivnih covidnih postelj ocenjuje 1200. Tega, kot pravi, ne more trditi z gotovostjo, saj nekatere bolnišnice še niso sporočile svoje maksimalne kapacitete navadnih covidnih oddelkov, ki so se zaradi odpovedi zdravstvenih delavcev prav tako zmanjšale.

Carotta poudarja še, da je v prejšnjih valovih čas med okužbo s koronavirusom in sprejetjem v bolnišnico v povprečju znašal od 10 do 14 dni, v tem valu pa se je zmanjšal na približno sedem do 10 dni. Razloge za to sam išče v "višji nalezljivosti in agresivnosti delta seva koronavirusa".

Zaradi večanja covidnih bolnikov se sicer odpira še Bolnišnica Topolšica, velika večina ostalih bolnišnic pa prav tako povečuje kapacitete. Carotta je za STA potrdil, da omenjena bolnišnica covidni oddelek z 20 bolniškimi posteljami odpira danes.

Hkrati bo večina bolnišnic ukinila vse nenujne programe, pa so še pojasnili na ministrstvu.

Vodstva bolnišnic so se v torek srečala s predstavniki ministrstva zaradi povečane zasedenosti covidnih bolnišničnih oddelkov po državi. V bolnišnicah se skupno zdravi 634 covidnih bolnikov, od tega 158 na oddelkih intenzivne terapije, kar po neuradnih podatkih pomeni, da so trenutne kapacitete covidnih oddelkov že dosežene oziroma presežene v številnih slovenskih bolnišnicah.

Državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Franc Vindišar je prejšnji teden opozoril, da kapacitete slovenskega zdravstva niso neomejene, zato bo, v kolikor bo zasedenih med 160 in 180 postelj na intenzivni negi, "treba sprejemati rigorozne ukrepe".