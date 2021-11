Drugi temnopolti župan v zgodovini New Yorka je nekdanji policist

Eric Adams je nekdanji predsednik občine Brooklyn

Eric Adams

© Flickr

Newyorčani so v torek za novega župana izvolili demokrata, nekdanjega policista in predsednika občine Brooklyn Erica Adamsa, drugje po ZDA pa se volitve niso izšle v skladu z načrti demokratov. V Virginiji se je guvernerski položaj obetal republikancu, tekma za guvernerja New Jerseyja pa je bila presenetljivo tesna.

Adams je v New Yorku, kjer je razmerje med demokrati in republikanci sedem proti ena, zlahka premagal republikanca in aktivista proti nasilnemu kriminalu Curtisa Sliwo, ki je na svojem volišču povzročil prepir, ko je hotel tja priti s svojo mačko.

Za volivce je bilo pomembno vprašanje varnosti, ker kriminal v mestu narašča in so se odločili za nekdanjega policista Adamsa, ki je po Davidu Dinkinsu šele drugi temnopolti župan mesta.

V ZDA je v torek potekalo še več volitev za župane, posebne volitve v zvezni kongres na Floridi in v Ohiu ter druge lokalne volitve skupaj z referendumi, med katerimi je najbolj odmeval referendum o reformi policije Minneapolisa v urad javne varnosti, ki pa ni uspel.

V ospredju pozornosti je bila tekma za guvernerja Virginije, kjer je lani demokrat Joe Biden premagal republikanca Donalda Trumpa na predsedniških volitvah z desetimi odstotki prednosti, po torkovih volitvah pa se obeta presenečenje z zmago republikanca Glenna Younga nad demokratom Terryjem McAuliffom.

Tudi morebitna tesna zmaga McAuliffa bi za demokrate pomenila poraz in slab obet pred kongresnimi volitvami 2022. Vzporedne ankete so pokazale, da je volivce najbolj zanimala ekonomija, ki trenutno slabo okreva po pandemiji covida-19. Ta je bila na drugem mestu zanimanja pred šolstvom, zdravstvom in okoljem.

Youngkin je dobil podporo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, vendar ga ni povabil na svoje dogodke med kampanjo, obenem pa ga tudi ni kritiziral, predvsem pa se je predstavil kot zmerni kandidat. S tem je morda našel dober recept za druge republikance leta 2022, ko bodo kongresne in druge volitve sredi predsedniškega mandata.

Nekdanji guverner Virginije demokrat Terry McAuliffe je Youngkina skušal povezati s Trumpom, kar mu ni uspelo, sam pa se je zameril staršem, ko je dejal, da ne morejo vplivati na to, kaj bodo v šolah učili njihove otroke oziroma kakšne knjige bodo v knjižnici. Finančnik Youngkin se je postavil na stran staršev.

Republikanci so v Virginiji tudi dobro izkoristili razpravo glede učenja zgodovine suženjstva in rasizma v ZDA, ki straši bele volivcev. Youngkin se je odločno postavil proti učenju tako imenovane kritične teorije rase, ki je v Virginiji sicer ne učijo.

To vprašanje je skupaj s prepiri o varnostni razdalji in zaščitnih mask v šolah vlilo veliko več energije in denarja na republikanski strani, ko je šlo za volitve v šolske odbore po ZDA. Republikanci so večinoma proti varnostnim ukrepom zaradi novega koronavirusa in cepljenju proti covidu-19.

Presenetljivo tesna je bila tekma za guvernerja demokratske države New Jersey, kjer je demokrat Phil Murphy upal na gladko zmago proti republikancu Jacku Ciattarelliju, vendar pa je ta po uvodnem štetju glasov vodil.

Murphyjev poraz bi pomenil slabo znamenje za demokrate v letu 2022, ker je guvernerju uspelo potrditi številne politike za katere si na zvezni ravni prizadeva Biden, kot je zastonj višje šolstvo in otroško varstvo.

V New Yorku so izvolili prvega temnopoltega tožilca Manhattna Alvina Bragga, kar odmeva, ker bo na položaju nasledil Cyrusa Vancea mlajšega, ki toži Trumpa in njegova podjetja. Bragg obljublja, da bodo bolj preganjali bogate kriminalce kot reveže.

Prvič v zgodovini se je v Bostonu, Seattlu in Cincinnatiju obetala izvolitev županov azijskega izvora. V Bostonu je vodila 36-letna Michelle Wu, ki je tajvanskega izvora, kandidirala pa je proti Annissi Essaibi George, ki je mešanega arabsko-poljskega izvora.

V Cincinnatiju se je obetala zmaga Aftabu Purevalu, katerega mati je Tibetanka, oče pa Indijec, v Seattlu pa Brucu Harrellu, ki je japonskega izvora. Vsi trije so demokrati.

V tekmi za dva sedeža v zveznem kongresu iz Ohia sta po sedež osvojila demokratka in republikanec, podobne volitve so potekale še na Floridi, bilo pa je tudi več kot 20 referendumov v šestih državah.

V New Yorku so volivci potrdili zakonsko pravico do čistega zraka, vode in okolja, v New Jerseyju so odločali o širitvi športnih stav na univerzitetne tekme, v Mainu pa o pravici ljudi, da kjerkoli pridelujejo in uživajo lastno hrano.

V Teksasu so imeli vprašanje o ustavnem amandmaju, ki državi prepoveduje omejevanje verskih obredov tudi med pandemijo, v Koloradu pa so odločali med drugim o povišanju davka na marihuano.

