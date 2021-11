Posvet o protifašizmu v Istri

Ob tem bodo v avli koprske knjižnice odprli tudi razstavo

Razstava Protifašizem in TIGR v Istri

© Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v Kopru

Istrska območna enota Društva TIGR Primorske v sodelovanju z Znanstveno raziskovalnim središčem (ZRS) Koper in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper danes v Kopru pripravlja znanstveni posvet s temo Protifašizem in TIGR v Istri. Pred tem bodo v avli koprske knjižnice tudi uradno odprli istoimensko razstavo.

Na posvetu s podnaslovom Primorski panoptikum. Svetovne vojne, družbene spremembe in individualne izbire na Primorskem v prvi polovici 20. stoletja bodo sodelovali Salvator Žitko, Gašper Mithans, Marina Rossi, Mateja Režek in Vlasta Beltram, razpravo pa bo vodil sodelavec Inštituta za zgodovinske študije pri ZRS Koper Borut Klabjan, so navedli v ZRS Koper.

Razstavo si je sicer mogoče ogledati že od 25. oktobra. V koprski osrednji knjižnici so jo pripravili v okviru 70. obletnice slovenskega knjižničarstva v Kopru in 45. obletnice smrti Srečka Vilharja.

Znanstveni posvet bo potekal v okviru projekta Desetletje dekadence. Državljanstvo, pripadnost in brezbrižnost do države na severno Jadranskem mejnem območju, 1914-1924, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.