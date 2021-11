Nova zaušnica ministru Vizjaku

Upravno sodišče zaradi napak in pomanjkljivosti ustavilo HE Mokrice

Okoljski minister Andrej Vizjak

© Uroš Abram

»V postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja za HE Mokrice je upravno sodišče odpravilo odločbo vlade o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave z dne 9. 12. 2020 in zadevo vrnilo v ponovni postopek,« je danes na spletni strani objavila družba HESS (Hidroelektrarne na Spodnji Savi), ki vodi projekt HE Mokrice in je poleg družb Infra in Eles investitorka. Razsodba je nov dokaz, da se je več stomilijonski projekt, ki velja za osebni projekt ministra Vizjaka, skušalo izvesti »po domače«.

Projekt HE Mokrice je kot prvi v zgodovini države tekel po tako imenovanem postopku prevlade ene javne koristi nad drugo. V postopki presoje vplivov na okolje je bilo namreč ugotovljeno, da ima projekt škodljiv vpliv na določene živalske vrste in da gradbenega dovoljenja ne more dobiti – razen, če država dokaže, da je izvedba tega projekta tako pomembna, da to pretehta škodo, povzročeno naravi in okolju. Aktualna vlada Janeza Janše je tako decembra lani za projekt potrdila prevlado javne koristi energetike nad javno koristnostjo ohranjanja narave, torej je potrdila, če poenostavimo, da je uničenje biodiverzitete v tem primeru upravičeno zaradi nujnosti proizvodnje elektrike.

Razsodba je nov dokaz, da se je več stomilijonski projekt, ki velja za osebni projekt ministra Vizjaka, skušalo izvesti »po domače«.

Tak sklep je bil za naravovarstveno organizacijo DPRS - Društvo za preučevanje rib Slovenije, ki je (ob Rovu) na Upravnem sodišču izpodbijala sklep vlade povsem nesprejemljiv. V DPRS so opozarjali, da bo HE Mokrice po projekcijah v optimalnih razmerah proizvedla manj kot odstotek (1%) vse letno porabljene elektrike v Sloveniji in da gre torej za tako nizek delež, da ga lahko pridobimo z alternativami, ne pa z škodljivim in nepovratnim posegom v naravo. Eden od pogojev v postopku uveljavljanja prevlade ene javne koristi nad drugo namreč je neobstoj alternativ, torej da se elektriko ne da proizvesti drugače, kar pa v danem primeru ni res, saj država alternativ sploh ni preučila, so poudarjali naravovarstveniki.

Podrobnosti same razsodbe še niso znane, v HESS navajajo, da se bo gradnja »še zamaknila«. Ob vsem gre izpostaviti, da se je investitorjem, vzpodbujenimi z obljubami ministra Vizjaka, da bo projekt izpeljan, zelo mudilo in so prek javnih razpisov že podelili vrsto več deset milijonskih poslov na sami HE Mokrice. Pogodbe z izbranimi dobavitelji se podaljšujejo na 6 mesecev, saj projekt nima gradbenega dovoljenja. Posel za izdelavo turbin, generatorjev in dvigal, vreden 27,2 milijona, je dobil konzorcij na čelu z Litostrojem Power, medtem ko je 25,5 milijonski posel gradbenih del dobil konzorcij na čelu s podjetjem Riko. Oddana je bila še vrsta drugih poslov, omenjena pa sodita celo med 15 največjih javnih naročil izvedenih v letu 2020 v RS. Odločitev sodišča tudi za ta podjetja pomeni čakanje – poznavalci pa svarijo, da je oddaja del neodgovorna, saj ni jasno, ali bo projekt sploh dobil zeleno luč. Ali bodo izbrani izvajalci v tem primeru zahtevali neke kompenzacije, ni izključeno, je pa to zlasti odgovornost ministra Vizjaka, ki je ves čas celo javno zagotavljal, kako bo projekt štartal.

Investitorjem, vzpodbujenimi z obljubami ministra Vizjaka, da bo projekt izpeljan, se je zelo mudilo in so prek javnih razpisov že podelili vrsto več deset milijonskih projektov na sami HE Mokrice.

Minister Vizjak se na odločitev Upravnega sodišča še ni odzval. Spomnimo pa, da je bil za projekt HE Mokrice osebno zadolžen že pred ministrovanjem, v družbi HESS, kjer je delal, nato pa je kot minister izpeljal vrsto ukrepov za njegovo »pohitritev«. Zaradi vseh potez je bil prijavljen tudi protikorupcijski komisiji (KPK), ki pa kršitev ni zaznala. V praksi je to pomenilo, da se minister pod noben dokument v zvezi s HE Mokrice ni podpisal sam in tako dokazoval »nekoruptivnost«; namesto njega se je podpisovala njegova državna sekretarka, on pa je stal za njo, kot je razvidno iz ene nedavnih fotografij.

Sporazum so podpisali državni sekretar na MZI Aleš Mihelič, župan občine Brežice Ivan Molan in državna sekretarka na MOP Metka Gorišek. Za njimi stoji minister Vizjak.

© Jure Kos / Gov.si

Razsodbe ne komentirajo za zdaj še niti v društvu DPRS, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave in je sprožilo tožbo. Društvo je redno deležno šikaniranj s strani ministra Vizjaka, zlasti predsednica Andreja Slameršek. Med drugim je minister Vizjak društvo označil za šankovsko druščino, čeprav gre za vrsto strokovnjakov, ki si prizadeva za prostotekoče reke.

Ob vsem gre opozoriti, da investitorji naklonjenost okoliškega prebivalstva za projekt pridobivajo zlasti z argumentom, da bo s HE Mokrice izpeljana protipoplavna zaščita, dejansko pa bi morali slednjo zagotoviti povsem neodvisno od projekta, k čemu stalno pozivajo tudi naravovarstveniki. Prav tako HE Mokrice ne bodo pomenile novih delovnih mest, saj bi bila hidroelektrarna daljinsko vodena. Gre pa za velik posel, ki bi predvsem v fazi gradnje prinesel okrog 200 milijonov evrov poslov, zlasti gradbenikom, cementarnam in izdelovalcem opreme, povzročil pa novo zajezitev reke Save, uničenje živalskih vrst in v optimalnih primerih en odstotek letne elektrike, ki jo porabimo v RS.