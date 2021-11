Volitve bodo odločale o vrnitvi demokracije

Razmere, v katerih živimo, zahtevajo, da znova jasno sporočimo, da se tudi danes nismo pripravljeni podrediti načinu vladanja sedanje oblasti, ki je Sloveniji tuj

Milan Kučan je reden udeleženec petkovih protestov v Ljubljani

Dogodki in ljudje, ki so bili njihovi junaki in se jih danes spominjamo, počasi tonejo v pozabo. Nanje bodo mlajše rodove počasi spominjala le še obeležja, kot je to, postavljeno Jančiju Mevžlju in Milanu Majcnu, človeku, ki je k uporu zoper okupatorja dvignil Mirnsko dolino, razdeljeno med Italijo in rajh.