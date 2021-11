Domiselni ponudniki testov

Od možnosti plačevanja le z gotovino do »zastonj« hitrih testov za 15 evrov

Brezplačnega testiranja, kakršnega smo poznali pred meseci (na fotografiji testiranje v dvorani Golovec), v Sloveniji ni več. Epidemija je prinesla veliko poslovnih priložnosti za takšne ali drugačne ponudnike testov

Čeprav je testiranje eno ključnih orodij za spoprijem z epidemijo covid-19, na ministrstvu za zdravje še vedno niso objavili celotnega seznama izvajalcev – med njimi so tudi zasebniki, ki so za to dobili zeleno luč ministrstva. Tam se ne ukvarjajo niti s cenami, ki jih ti zasebniki postavljajo za opravljanje zahtevnejših in zanesljivejših PCR-testov ali hitrih antigenskih testov. »Do cen samoplačniških PCR-testov ministrstvo nima stališča,« odgovarjajo. Za hitre antigenske teste (HAGT) pa cenovna omejitev 12 evrov, ki jo je poleti javno razglasil minister, »še velja«, potrjujejo in dodajajo, da nadzor opravlja zdravstveni inšpektorat.