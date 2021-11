Kacin: »O tem, kaj misli minister Poklukar, bi morali vprašati predsednika vlade«

Jelko Kacin vedno najde čas za špetir

Jelko Kacin v oddaji 24 ur zvečer na POP TV

© POP TV

V trenutku, ko stojimo pred dramatičnim novim izbruhom pandemije in nemočno čakamo na četrti val, se vrstijo pobude iz vrst stroke, da se zapre državo, ker izhoda več ni; covidni oddelki v bolnišnicah pokajo po šivih in sprejemi na intenzivno terapijo so postavi neobvladljivi. Toda nacionalni koordinator za cepljenje proti covidu-19 Jelko Kacin vedno najde čas za špetir. Že nekaj časa je njegova tarča zdravstveni minister in tudi tokrat se je ob njega obregnil v oddaji »24 ur zvečer«.

Kacinova replika voditelju Ediju Pucerju je dejansko simptomatična za slog vladanja oblasti in situacijo v državi, lahko bi jo vzeli kar za ultimativni vzor oblastniške mentalitete: »O tem, kaj misli minister Poklukar, bi morali vprašati predsednika vlade.«

Drži, v avtoritarnih režimih misli samo eden – in to je tisti na vrhu. Če smo natančni, sploh ne gre za mišljenje, ampak njegovo dopuščanje. Torej: totalitarna mentaliteta odreja, kaj smemo misliti in česa ne, kajti ne obstaja nič takšnega kot naša pravica, da bi avtonomno odločali in mislili. Za vse je potrebno vprašati tistega na vrhu, torej Janeza Janšo. Monarh je po definiciji edini, ki lahko misli namesto nas. Zvesti podložniki pa morajo biti vsakič pripravljeni, da druge opozarjajo na to dejstvo.

V tej državi morda tudi zato sicer nihče nič ne misli. Janez Poklukar ne misli, da je soodgovoren za smrt Katje in nihče mu ne zna dokazati, da mora prevzeti politično odgovornost. Vodstvo SAZU ne misli, da bi moralo obsoditi »dnevnopolitično dogajanje«, kot so se mimogrede z gnusom izrazili ob izjavi Komisije za človekove pravice, ki deluje znotraj iste ustanove, kajti raztapljanje demokracije in pravne države s hkratnim uvajanjem avtoritarnega režima je za njih nepomemben efemeren dogodek, nevreden opažanja.

Hkrati pa nič ne misli niti stroka, ta zgolj kima politiki. Vse postaja jasno: sprva je predlagala 10-dnevno popolno zaprtje države. Potem je nekdo urgiral, očitno politika, in zdaj trdijo, da je pri tem šlo za vsebinsko napako v njihovem zapisniku. Opa, napaka v zapisniku? Se dogaja res redko. Zdaj lahko že skoraj z veliko zanesljivostjo domnevamo, kajti ni bilo prvič, da je vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar stroko pokorila politiki. In to kar skrivaj z lažjo, molčijo in sodelujejo pa vsi člani. Dogajanje razkriva tudi besedilo v Dnevniku, sam o tem pišem v »Stroka se več ne skriva in ščiti politiko.«

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**