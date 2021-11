Volitve bodo 24. aprila!

Predsednik republike Borut Pahor bo redne volitve v DZ razpisal na prvi možen datum

Predsednik republike (Borut Pahor) in predsednik vlade (Janez Janša)

© Borut Krajnc

Predsednik republike Borut Pahor se je po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin odločil, da bo februarja prihodnje leto podpisal akt o razpisu rednih volitev v državni zbor, v katerem bo kot dan glasovanja določil prvi možen datum, 24. april, so sporočili z urada predsednika.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile sicer predčasne, so bile 3. junija 2018.