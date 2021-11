»Aktivni državljani« se z Nova24TV selijo v Odmeve

Kako obraniti ministra Vizjaka

Po novih medijsko vročih posnetkih pogovora med Bojanom Petanom in Andrejem Vizjakom so se na TV Slovenija odločili, da ob novinarju Primožu Cirmanu v studio Odmevov povabijo še enega političnega komentatorja, ki ga doslej tam nismo srečali. Dr. Peter Gregorčič, predavatelj na Fakulteti za strojništvo, ki so ga tokrat uvedli, se spontano pojavlja v Janševih medijih in slutiti je bilo, da se ob sveži politični spremembi v vodstvu RTV Slovenija počasi tja selijo tudi obrazi, ki so se doslej vežbali na straneh Demokracije in portala Nova24TV.

Voditelj Igor E. Bergant ga je predstavil takole: »aktivni državljan, zdaj pa tudi politični komentator«, kar je v drugem delu že tako rekoč performativna gesta. Filozof J. L. Austin je dolgo nazaj ugotavljal, da trditve niso zgolj konstativi, saj opisujejo stanja stvari in ugotavljajo dejstva, ampak včasih tudi nekaj naredijo in »opravijo delo«, zaradi česar so lahko performativi: npr. stavek »Krstim te za…« ni zgolj opis dejanja, ampak je tudi že po sebi prevzel funkcijo krsta kot takega. Povedano drugače: beseda je lahko tudi dejanje. In res je Bergant nato opravil krst aktivnega državljana Gregorčiča kot političnega komentatorja.

Kakšne analitične spretnosti je pokazal njegov gost? Ob konstantno poznavalskem Cirmanu se je novopečeni komentator, sicer navzven retorično spreten, nenehno zapletal v dobro znan in prežvečeni diskreditacijski jezik, flambiran z namigi in konspiracizmi, na drugi strani pa je na vse pretege hvalil ministra, ujetega v koruptivno prakso. Zato ni bilo presenečenje, ko je na odprti sceni s strani Janševih ministrov in pribočnikov oblasti po nastopu doživel odprte ovacije. Kako ga ne bi častili, če jih je s tolikšno požrtvovalnostjo branil in pri tem uporabil prav njihov vsakodnevni propagandni jezik?

Diskvalifikacija sogovorca

Vizjaka je hvalil, češ da »koalicijska stranka ve, da je to minister, ki je za okolje naredil največ od vseh ministrov«, zaradi česar ga, tako pridnega in predanega, že ne morejo žrtvovati. Skratka, RTV komentator ni imel zadržka izpeljati veličastnega panegirika, ob tem pa takoj dogajanje zarotniško povezati s predlogom zakona o varstvu okolja, kar pomeni, je zgolj ponovil Vizjakovo teorijo o smetarski mafiji, ki ga menda želi uničiti. Še več, ob »smetarskih lobijih, ki ne obvladujejo zgolj smeti, ampak tudi medije«, je Gregorčič v nastopu frontalno napadel drugega političnega komentatorja, kajti med takimi lobiji je po njegovem »tudi medij gospoda Cirmana«. Gregorčič je torej v enem zamahu naredil portal Necenzurirano za neverodostojen, s čimer je očitno meril na lastnika Martina Odlazka, ki mu bo minister Vizjak »odvzel določen posel, predvsem pa jim bo odvzel možnost za škodljive mahinacije«.

Minister Hojs se navdušuje nad pitjem tinte

Redko se zgodi, da en komentator na ta način diskvalificira drugega, še redkeje ob svoji komentatorski premieri. Bergantov gost je tudi sicer vztrajal, da je Vizjak v aferi zgolj heroj, kajti po njegovem je želel »preprečiti škodljiv prevzem, ki je eden izmed tajkunskih prevzemov, ki smo jih imeli v Sloveniji mnogo in analize kažejo, da je ta prevzem Petana, ker minister ga ni uspel preprečiti, oškodoval državno premoženje za okrog 200 milijonov evrov.« Tudi sicer je v studiu ponovil argumentacijsko zlizan namig, da ko se »14 let stara afera pojavi v medijih, mislim, da se moramo davkoplačevalci najprej vprašati, koliko nas bo to stalo«. Po njegovem je dogajanje nenaključno, kot je neutemeljeno namigoval, češ vlada ravnokar sprejema zakon o varovanju okolja in proti Vizjaku so se pač zarotile temne sile, pa tudi sicer velja, da je v vsej zgodbi »tukaj problematičen Petan«. In ker je nastopal kot piarovec, ki krpa načeto podobo ministra, nikakor pa ne kot analitik in komentator, se je moral z aplavzom prikloniti svojim političnim favoritom, kajti minister je po njegovem »danes vse očitke zelo dobro in prepričljivo ubranil«.

Milosavljević o kršitvi standardov

Izbiro gosta je problematiziral tudi predstojnik Katedre za novinarstvo na FDV v Ljubljani. Na svojem Facebook profilu je dr. Marko Milosavljević izrazil začudenje nad uredniki oddaje Odmevi na TV Slovenija, ker so povabili osebo, »ki se ukvarja z laserji, dela na Strojni fakulteti, edine medijsko-politične reference pa so izjave za Nova24 in Demokracijo«. Ob tem je spomnil na novinarske standarde, ob katerih je urednikom močno zdrsnilo: "RTV Slovenija ima uradno sprejete zavezujoče Programske standarde in merila. Pričakujem, da se določenih standardov in meril drži in da se jih bo držala tudi pri izbiri sogovornikov o določenih temah. Vsak posameznik ima pravico do svobode govora, a javni medij mora ohranjati raven tudi, ko gre za strokovne razprave in izbiro strokovnjakov. »Strokovnjaki« brez referenc se lahko pojavljajo v zasebnih medijih, posebej v strankarskih promocijskih glasilih. Ne more pa nam jih servirati javna radiotelevizija in potem iz petnih žil vleči argumente, zakaj so bili povabljeni. Aktivnih državljanov imamo v tej državi pač veliko, pa zato še ne bodo kar tako povabljeni v Odmeve, da komentirajo strokovna vprašanja. Razen če je tudi RTV Slovenija že postala strankarsko promocijsko glasilo. V tem primeru naj ukinejo Programske standarde in merila. Da bo to tudi uradno znano."

Skratka: Igor E. Bergant, Manica J. Ambrožič in Aleksandra Saksida so s svojim pretanjenim okusom pri izbiri komentatorjev poskrbeli, da TV Slovenija spet ni razočarala.

