Minister za zdravje zaradi zahtevnih razmer imenoval posebne koordinatorje

Koordinatorji bodo dnevno sklicevali sestanke z izvajalci in bili na voljo za pojasnila in odgovore na vprašanja

Janez Poklukar, minister za zdravje RS

© Borut Krajnc

Ministrstvo za zdravje se je "zaradi izjemno zahtevnih razmer v zdravstvu" odločilo za operativno vzpostavitev vsakodnevne koordinacije vseh deležnikov. Minister za zdravje Janez Poklukar je tako imenoval koordinatorje za posamezna področja, ki bodo dnevno komunicirali z izvajalci in koordinirali prerazporejanja kadra ter opreme.

"Koordinatorji bodo dnevno sklicevali sestanke z izvajalci in bili na voljo za pojasnila in odgovore na vprašanja. S sestanki začnejo v ponedeljek," so sporočili z ministrstva za zdravje in dodali, da so dopis vsem izvajalcem poslali danes.

"Slovensko zdravstvo se bo v prihodnjih nekaj tednih soočilo z izjemno zahtevno situacijo obvladovanja okužb in hospitalizacij zaradi covida-19. Hkrati pa bomo morali poskrbeti tudi za zdravljenje drugih nujnih primerov bolnikov, ki niso povezani s to boleznijo. Za celovito obvladovanje trenutne situacije na terenu je potrebna koordinacija in mobilizacija celotnega zdravstvenega sistema, torej javnih zdravstvenih zavodov, koncesionarjev in zasebnikov. Le tako bomo lahko delovali na operativni ravni usklajeno, lažje prerazporejali kader in po potrebi tudi opremo," so poudarili na ministrstvu.

Ministrstvo za zdravje RS

Verjamejo, da je slovenski zdravstveni sistem v teh zahtevnih razmerah "sposoben stopiti skupaj".

"Le s skupnimi močmi vseh deležnikov v zdravstvu bomo zmogli obvladati naglo povečevanje okužb in hospitalizacij," so dodali.

Koordinatorji za posamezna področja so državni sekretar Franc Vindišar (covidne bolnišnice, vojaška zdravstvena enota, dispečerska služba zdravstva), državni sekretar Robert Cugelj (necovidne bolnišnice), generalni direktor Bogdan Tušar (psihiatrične bolnišnice), generalna direktorica Marija Magajne (primarna zdravstvena dejavnost), državna sekretarka Alenka Forte (koncesionarji in zasebniki) ter generalna direktorica Vesna Kerstin Petrič (NIJZ, NLZOH, IMI in ZTM).