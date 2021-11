Premier, ki je preživel napad z dronom

Rezidenca iraškega premierja Mustafe al Kadimija je bila tarča napada z dronom

Rezidenca iraškega premierja Mustafe al Kadimija je bila včeraj tarča napada z dronom, ki ga je predsednik iraške vlade preživel nepoškodovan. Napad so njegovi predstavniki označili za poskus umora, sam pa je v prvem odzivu vse prebivalce Iraka pozval k miru in zadržanosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

V napadu na premierjevo rezidenco, ki se nahaja v t. i. zeleni coni v Bagdadu, je bil po navedbah oblasti uporabljen z eksplozivom naložen dron, je poročala iraška tiskovna agencija Ina, ki je objavila tudi posnetke škode na stavbi.

Kasneje so varnostni viri navedli, da so bili v napadu uporabljeni trije droni, ki so poleteli z mesta blizu enega od mostov prek reke Tigris v Bagdadu, a so dva sestrelili. Poškodovanih naj bi bilo tudi več premierjevih varnostnikov.

Al Kadimi je v tvitu potrdil, da je bila njegova rezidenca tarča napada, kot pa je javil, je z njim vse v redu. Pozval je k "miru in zadržanosti vseh za dobro Iraka". Njegov urad je napad označil za "ponesrečen poskus umora".

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo obsodil napad na iraškega premierja Mustafo al Kadimija in dejal, da bo ameriška vlada iraškim varnostnim silam pomagala identificirati odgovorne. "Ostro obsojam teroristični napad na rezidenco iraškega premierja al Kadimija. Olajšan sem, da premier ni bil poškodovan. Izrekam mu pohvalo za umirjenost, zadržanost in dialog za zaščito ustanov države ter utrjevanje demokracije, ki si jo Iračani tako zelo zaslužijo," je sporočil predsednik ZDA.

Biden je dejal, da morajo izvajalci terorističnega napada na iraško državo odgovarjati. Najostreje je obsodil vse, ki uporabljajo nasilje za spodkopavanje iraškega demokratičnega procesa. Svoji ekipi nacionalne varnosti je Biden naročil, naj iraškim varnostnim silam ponudijo vso ustrezno pomoč pri preiskavi in identifikaciji odgovornih.

Generalni sekretar ZN Guterres je prav tako ostro obsodil napad in pozval k zadržanosti ter zavrnitvi nasilja. "Generalni sekretar ostro obsoja poskus umora iraškega premierja in poziva h kaznovanju odgovornih. Iračane je pozval, naj so zadržani in zavrnejo vse nasilje in poskuse destabilizacije Iraka," je sporočil Guterresov tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric.

Tudi britanski premier Boris Johnson je ostro obsodil napad in izrazil sožalje poškodovanim. "Premier je dal jasno vedeti, da stoji ob strani Iračanom in podpira premierjeva prizadevanja za oblikovanje vlade po volitvah, kar je ključnega pomena za dolgoročno stabilnost Iraka," so sporočili iz urada britanskega premierja.

Odgovornosti za napad na al Kadimija, ki je položaju od maja 2020, ni prevzel še nihče, zgodil pa se je v obdobju, ko v Iraku poteka politični boj glede tega, kdo bo vodil prihodnjo vlado.

Odzval se je tudi Iran, ki je obsodil napad in pozval k previdnosti, da bi lahko razkrinkali načrtovane napade. Na zunanjem ministrstvu so s prstom pokazali na ZDA, češ da so tovrstni incidenti "v interesu tistih, ki so kršili stabilnost, varnost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost Iraka v zadnjih 18 letih", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovornosti za napad na al Kadimija, ki je položaju od maja 2020, ni prevzel še nihče, zgodil pa se je v obdobju, ko v Iraku poteka politični boj glede tega, kdo bo vodil prihodnjo vlado.

Na volitvah 10. oktobra so glede na začasne izide stranke koalicije Fatah, ki so tesno povezane s šiitskimi milicami in jih podpira sosednji Iran, izgubile dobršen del poslanskih sedežev. Prepričljiv zmagovalec volitev je bilo gibanje šiitskega klerika Moktade al Sadra, ki nastopa kot nacionalist in kritik Irana.

V petek se je več sto protestnikov, jeznih zaradi izida, v bližini zelene cone spopadlo z varnostnimi silami. Glede na uradne podatke je bilo poškodovanih 125 ljudi, večina pripadnikov varnostnih sil. En protestnik naj bi po navedbah varnostnega vira zaradi poškodb umrl v bolnišnici, še poroča AFP.

-ESTO4zJPH8

s1Aw0SOI-vY

hbknc78qdRg