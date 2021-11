Kateri ukrepi veljajo od danes

Omejitev obratovalnega časa gostinskih lokalov, prepoved zbiranja zunaj družinskega kroga ter obvezna uporaba zaščitnih mask (te ne smejo biti več iz blaga) v zaprtih prostorih

V skladu z najnovejšim vladnim odlokom so od danes v veljavi številni strožji ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja covida-19. Ti zajemajo znižanje starostne meje za izpolnjevanje pogoja PCT na 12 let, omejitev obratovalnega časa gostinskih lokalov, prepoved zbiranja izven družinskega kroga ter obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

Vlada je na petkovi seji sprejela odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19, ki je bil v soboto objavljen v uradnem listu, v veljavo pa stopi danes.

Odlok med drugim določa, da je izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani) obvezno za starejše od 12 let, pri čemer mora oseba poleg dokazila PCT predložiti tudi veljavni osebni dokument.

Zbiranje ljudi je začasno prepovedano, dovoljeno je le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti.

Javne kulturne in športne prireditve so dovoljene le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT. Strežba in uživanje hrane in pijače na javnih kulturnih in športnih prireditvah nista dovoljena.

Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti. Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih je dovoljeno v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med udeleženci mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra. Organizator mora ob vstopu na shod preveriti izpolnjevanje pogoja PCT.

Kolektivno uresničevanje verske svobode pa je dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske, med njimi pa je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je po novem obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih, razen če gre za člane istega gospodinjstva. Nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi za vse otroke, starejše od 6 let.

V tistih trgovinah, kjer pogoj PCT ni potreben, pa bo treba za vsakega obiskovalca zagotoviti najmanj 10 kvadratnih metrov površin. Število ljudi, ki so lahko naenkrat v trgovini, mora biti jasno navedeno na vhodu. Na bencinskih servisih pogoj PCT velja le v zaprtih prostorih.

Pri izvajanju gostinskih dejavnosti je dovoljena le strežba za mizo med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu poleg zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT navedeno tudi največje število ljudi, ki so lahko hkrati v prostoru. Obratovanje diskotek in nočnih klubov ni dovoljeno.

Po novem bo država iz proračuna spet zagotavljala sredstva za hitre antigenske teste in teste za samotestiranje, ko so ti potrebni za izpolnjevanje pogoja testiranosti na delovnem mestu ali za samotestiranje v šolah in na fakultetah.

PCT-pogoja ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno-delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše.

Brez PCT-pogoja lahko oseba otroka do 12. leta starosti oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, spremlja tudi k izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Učencem in dijakom PCT-pogoja ni treba izpolnjevati pri prevozu z javnim potniškim prometom, osebam, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in državo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, pa je brez PCT-pogoja dovoljena oskrba na bencinskih servisih.

Brez PCT-pogoja je mogoče tudi cepljenje proti covidu-19 ali gripi in testiranje na novi koronavirus, vstop v humanitarna skladišča in dostop do poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti.

Brez PCT-pogoja je mogoč tudi dostop do sodišč, a ukrepe v tem primeru določi predsednik vrhovnega sodišča. Tudi stranke prodajaln z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami ter farmacevtskimi in toaletnimi potrebščinami lahko vstopajo brez PCT-pogoja, pri čemer prodajalne v trgovskih centra ne sodijo v to izjemo.

Epidemija se v Sloveniji sicer še vedno ne umirja. V soboto so tako potrdili 2313 novih okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih PCR-testov je bil več kot 40-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2858. V bolnišnicah se zdravi skoraj 800 covidnih bolnikov.

Ministrstvo za zdravje se je medtem zaradi izjemno zahtevnih razmer v zdravstvu odločilo za operativno vzpostavitev vsakodnevne koordinacije vseh deležnikov. Minister za zdravje Janez Poklukar je tako imenoval koordinatorje za posamezna področja, ki bodo dnevno komunicirali z izvajalci in koordinirali prerazporejanja kadra ter opreme. S sestanki začnejo danes.