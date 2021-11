Z Janševo vlado nezadovoljnih že skoraj 60 odstotkov vprašanih

Delo vlade kot pozitvno ocenjuje že manj kot petina vprašanih

Janez Janša, predsednik vlade RS

Izvršilna veja oblasti ima najnižjo oceno v tem mandatu, glede na rezultate novembrske ankete navaja Delo. Delež tistih, ki delo vlade ocenjujejo kot zelo negativno, se je z oktobrskih 37 povišal na 40,4 odstotka v novembru. Še 19 odstotkov jih delo vlade ocenjuje negativno, skupaj je torej nezadovoljnih skoraj 60 odstotkov vprašanih, kaže anketa.

Kot srednje dobro vidi delo izvršilne veje oblasti 19 odstotkov vprašanih, oktobra je teh bilo 20,2 odstotka, kot pozitivno 11,8 odstotka (oktobra 10,5), kot zelo pozitivno pa 7,7 odstotka (oktobra 11,2). Tokrat si je vlada prislužila srednjo oceno 2,26, kar je daleč najmanj od začetka mandata marca 2020, poroča Delo.

Sicer pa tudi delu državnega zbora sodelujoči v anketi niso naklonjeni, prejel je še nižjo srednjo oceno kot vlada, in sicer 2,20, kar je tudi najmanj od marca 2020. Manj kot osem odstotkov vprašanih ga vidi kot pozitivno ali zelo pozitivno.

Tudi stranki SDS podpora padla, zvišala pa se je SD

Na vprašanje, katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, jih je, tako kot že vse mesece od februarja 2020, največ odgovorilo, da SDS. Tokrat bi jo obkrožilo 15,6 odstotka anketiranih, kar je dve odstotni točki manj kot oktobra.

Po drugi strani pa je podpora drugouvrščeni SD v zadnjih tednih statistično značilno zrasla, in sicer za kar štiri odstotne točke, z 8,7 na 12,8 odstotka. Med vodilnima strankama je tako slabe tri odstotne točke razlike, enakemu razmerju med njima, s skoraj popolnoma enakimi številkami, pa smo bili priča že v barometru letošnjega aprila, navaja Delo.

So se pa spremenila številčna razmerja na levi strani opozicije - če smo oktobra ugotavljali, da so SD, LMŠ in Levica po podpori zelo skupaj (SD 8,7, LMŠ 8,6 in Levica 8,4), je odskok navzgor uspel le SD, Levica ima ta mesec dobro odstotno točko manj podpore (7,2), padec LMŠ pa je precej večji (6). DeSUS in SMC ostajata pod odstotkom.

Za dve odstotni točki, z 22,8 na 20,7 odstotka, se je zmanjšal delež neopredeljenih, a se je za prav toliko (z 9,8 na 11,8) povečalo število tistih, ki ne bi dali glasu nobeni stranki, tako da je skupaj skoraj tretjina anketiranih, ki jih ni še nihče prepričal.

Največja rast podpore Tanji Fajon

Kljub statistično značilnemu padcu ocene je minister za zdravje Janez Poklukar tudi v novembru ohranil prvo mesto na barometru priljubljenosti politikov, družbo na vrhu pa mu dela predsednik republike Borut Pahor. V vse bolj skrb vzbujajočih epidemioloških razmerah so sicer anketirani oba ocenili slabše kot pred enim mesecem.

Na tretje mesto se je povzpel infrastrukturni minister Jernej Vrtovec (NSi), evropska poslanka in predsednica SD Tanja Fajon pa, tako kot stranka, ki jo vodi, ta mesec dosega največjo rast podpore. Po lestvici navzdol, s četrtega mesta na osmo, se je ta mesec premaknil Anže Logar.

Anketo je za uredništvo Dela naredil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana od 2. do 4. novembra na vzorcu 709 ljudi.