»Ukom se je končno sprijaznil, da mu zakonodaja nalaga financiranje STA«

Ukom je na zadnji dan 30-dnevnega roka poravnal avgustovski zahtevek za nadomestilo za opravljanje javne službe STA

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je čakal do zadnjega dne ...

© Luka Dakskobler

Nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič ob današnjem podpisu pogodbe med STA in Ukomom meni, da je pravi "vsak korak, ki STA odmika od stečajnega brezna". Ostro zavrača trditve, da je prejšnje vodstvo zaposlene izkoriščalo pri izigravanju zakonodaje. "Se je pa Ukom očitno končno sprijaznil, da mu zakonodaja nalaga financiranje STA," ugotavlja.

"Upam, da je pogodba spremenjena do te mere, da bo vsaj letos zagotovila obstoj STA in socialno varnost zaposlenih. Z njimi so bile vse odločitve vedno odgovorno skomunicirane," je ob tem še zapisal Veselinovič.

"Upam, da je pogodba spremenjena do te mere, da bo vsaj letos zagotovila obstoj STA in socialno varnost zaposlenih. Z njimi so bile vse odločitve vedno odgovorno skomunicirane."



Bojan Veselinovič,

nekdanji direktor STA

Izpostavil je, da zakonodaja jasno nalaga vladi financiranje STA. "S tem se je očitno končno sprijaznil tudi vladni urad za komuniciranje (Ukom). Seveda če držijo informacije, da je pristal na zunajsodno poravnavo namesto začetih izvršb za mesečne zahtevke, ki bi jih moral plačati, pa se je namesto tega raje odločil za njeno več kot 300-dnevno izčrpavanje," je še zapisal Veselinovič.

Veselinovič je agencijo vodil 12 let, nato pa konec septembra po neuspešnih pogajanjih z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo pred koncem mandata odstopil. Kot je tedaj pojasnil, ni mogel pristati na pogoje, "s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo", ki jo je Slovenska tiskovna agencija opravljala brezplačno celo letošnje leto.

Aktualni v. d. direktorja STA Igor Kadunc in direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija pa sta danes podpisala pogodbo o opravljanju javne službe STA v letošnjem letu. Kot je v izjavi za medije povedal Urbanija, je s pogodbo opredeljeno, da STA dobi za letos 2,028 milijona evrov, kolikor predvideva njen poslovni načrt.

Ukom je danes, na zadnji dan 30-dnevnega roka, tudi poravnal avgustovski zahtevek za nadomestilo za opravljanje javne službe. Tega je STA predložila Ukomu na podlagi junija uveljavljene uredbe in znaša okoli 141.000 evrov. Po poslovnem načrtu je sicer STA načrtovala mesečne prihodke države za javno službo v višini 169.000 evrov.

6DvpIbdPlkc