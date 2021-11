Janša ponuja pomoč: »Poljska brani našo skupno evropsko mejo«

Policijsko nasilje nad migranti na poljsko-beloruski meji

© Borut Krajnc

Poljsko notranje ministrstvo je včeraj sporočilo, da so varnostne sile na meji z Belorusijo preprečile, da bi migranti vstopili v državo. "Poljski organi so preprečili poskus migrantov, da bi nasilno prečkali mejni prehod v Kuznici," je na Twitterju objavilo poljsko notranje ministrstvo. Objavili so videoposnetke, na katerih je videti poljske policiste, pripadnike obmejne straže in vojake, kako stojijo ob ograji na poljsko-beloruski meji. Na beloruski strani meje sicer po navedbah PAP ostaja skupina migrantov.

Pred tem so poljske oblasti posvarile, da se na stotine migrantov v Belorusiji odpravlja proti meji s Poljsko, kjer naj bi poskušali prestopiti zunanjo mejo Evropske unije. Uradni Minsk je sporočil, da naj bi šlo za skupino okoli tisoč migrantov, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Odzvali so se tudi v Kremlju, kjer so poudarili, da bodo beloruske migrantske službe storile vse, da bi na zakonit način preprečili begunsko krizo na beloruski-poljski meji.

Poljski premier Mateusz Morawiecki svari, da val nezakonitih migrantov, ki se skušajo iz Belorusije prebiti na Poljsko, ogroža varnost celotne EU. Mejni prehod Kuznica, kjer je v ponedeljek več sto migrantov skušalo prebiti belorusko-poljsko mejo, je Poljska medtem zaprla. Območje sta davi obiskala Morawiecki in poljski obrambni minister.

"Zaprtje poljske meje je naš nacionalni interes. A danes sta na kocki stabilnost in varnost celotne EU," je na Twitterju zapisal Morawiecki. Kot je dodal, je ta hibridni napad s strani beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka "usmerjen proti nam vsem", "a ne bomo se pustili prestrašiti in bomo skupaj s partnerji iz Nata in EU branili mir v Evropi".

Belorusija medtem še naprej zavrača obtožbe, da usklajuje množične poskuse prečkanja zunanje meje EU. Belorusko obrambno ministrstvo jih je danes označilo kot povsem neutemeljene in Poljski obenem očitalo, da namerno stopnjuje napetosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Belorusko zunanje ministrstvo je Varšavo hkrati v naprej posvarilo pred "kakršnimikoli provokacijami proti Republiki Belorusiji z namenom upravičiti nezakonito uporabo sile proti zapostavljenim, neoboroženim ljudem, med katerimi so številni otroci in ženske".

Poljska je v ponedeljek po lastnih navedbah preprečila vdor več sto migrantov, večinoma iz bližnjevzhodnih držav, čez mejo z Belorusijo. Na mejo je poslala 12.000 svojih vojakov ter kasneje tudi na spletnih omrežjih objavila posnetke nasilja. Poskus prebiti ograjo z bodečo žico, ki jo je Poljska postavila na meji, je sicer preprečila, a na območju ostaja na tisoče ljudi.

© Twitter

Zaradi napete situacije je Varšava danes sporočila, da se je odločila za nedoločen čas v celoti zapreti bližnji mejni prehod Kuznica. Od 7. ure zjutraj je prevoz blaga in oseb čez ta prehod ustavljen, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdila predstavnica poljskih obmejnih enot. Ljudi pozivajo, naj uporabijo druge mejne prehode.

Obenem je uradna Varšava na Twitterju sporočila, da sta ta mejni prehod davi obiskala premier Morawiecki in obrambni minister Mariusz Blaszczack in se srečala z obmejnimi varnostnimi silami ter se jim zahvalila za njihovo delo. Objavili so tudi nekaj fotografij obiska.

Poljska je poleg Litve ter v manjši meri Latvije tarča velikega migrantskega pritiska na svoji meji z Belorusijo, ki je obenem zunanja meja unije. Beloruske oblasti namreč že več mesecev namerno vzpodbujajo migrante, predvsem iz nemirnih držav Bližnjega vzhoda, kot sta Irak in Afganistan, naj uporabijo Minsk kot tranzitno točko na njihovi poti v EU.

Bruselj Minsku zato očita "hibridno vojno" kot odgovor na sankcije unije po lanskih spornih predsedniških volitvah. Minsk tovrstne obtožbe vztrajno zanika.

Omenjeno mejo je tako v minulih mesecih prečkalo že na tisoče migrantov, še več pa naj bi jih prihajalo. Več jih je bilo pri poskusu prehoda meje ubitih, obenem pa se vrstijo potencialno nevarni incidenti med vojaki, ki vsak s svoje strani, a obenem zelo blizu drug drugemu, varujejo omenjeno mejo.

Podporo Poljski je zagotovil tudi slovenski premier Janez Janša. "Poljska brani našo skupno evropsko mejo," je tvitnil. Ob tem je zagotovil pripravljenosti Slovenije, da ponudi pomoč.

© Twitter

Poljska je na mejo z Belorusijo že v preteklosti poslala na tisoče vojakov, za to območje razglasila izredne razmere ter postavila ograjo z bodečo žico in odobrila gradnjo zidu na meji.

Litovska notranja ministrica Agne Bilotaite je razmere na območju označila za resne. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je pozvala k zaostritvi sankcij proti Belorusiji, ki po njenem mnenju izkorišča prebežnike v politične namene.

EU obtožuje beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka organiziranja vala migrantov in beguncev, predvsem z Bližnjega vzhoda, ki poskušajo vstopiti v EU, kot povračilnega ukrepa za sankcije, ki jih je povezava uvedla po brutalnem zatrtju opozicije s strani Lukašenkovega režima. Minsk tovrstne obtožbe vztrajno zanika.

