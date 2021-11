»Zdravstveni sistem je tik pred zlomom«

Koordinacija zdravniških organizacij opozarja na alarmantne razmere v Sloveniji

"Zdravstveni sistem je tik pred tem, da pade," po ponedeljkovi seji ocenjujejo v koordinaciji zdravniških organizacij. Menijo sicer, da se v zdravstvu trenutno dela vse, kar je možno, a so kapacitete, predvsem kadrovske, zelo omejene. Prebivalce ob tem pozivajo, naj naredijo vse, da nujne oskrbe v prihodnjem mesecu ali dveh ne bodo potrebovali.

Predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Igor Dovnik je na novinarski konferenci po seji koordinacije zdravniških organizacij izpostavil, da trenutno bolnikom določenih stvari, ki so jim bile na voljo pred tako velikimi obremenitvami zdravstvenega sistema, ne morejo več nuditi.

Poleg tega v prihodnjem tednu pričakujejo razmere, v katerih bodo zdravniki na kritičnih točkah v sistemu hkrati obravnavali dva bolnika, ki bosta pri zdravljenju nujno potrebovala ventilator, pa ne bodo imeli kadra, ki zna takim pacientom pomagati, ali ustrezne postelje, na katero bi takega bolnika dal ležati, je opozoril Dovnik.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović tako ne more izključiti možnosti, da bi morali izbirati, kdo bo potreboval intenzivno pomoč. Spomnila je, da se je to že zgodilo v drugih državah v podobnih situacijah. "To je nekaj, kar je za zdravnika neznansko breme. Če se zdravnik znajde v taki situaciji, ga bo to spremljajo vse življenje. To so najtežje stvari, ki se zdravnikom lahko zgodijo," je dejala.

Sicer pa je opozorila na hudo kadrovsko stisko v zdravstvenem sistemu. Po njenih besedah je trenutno mobiliziran ves kader za to, da ga zagotovijo tam, kjer je najbolj nujno potreben. Gre predvsem za oddelke za intenzivno zdravljenje, kjer potrebujejo zelo kvalificiran kader.

Po oceni koordinacije zdravniških organizacij sicer v zdravstvu trenutno delajo vse, kar je možno, da bi zagotovili ustrezno obravnavno, a so, kot pravi Beović, kapacitete na zgornji meji.

"Gre za alarmantno stanje, ki ga lahko obvladamo z maksimalno solidarnostjo vseh zdravstvenih delavcev na eni strani vseh in na drugi strani s solidarnostjo ljudi, ki bodo situacijo razumeli in pripomogli, da bodo razmere vsaj za silo obvladljive," je opozorila.

Kot je izpostavila, je "življenje odprto, dogajajo se prometne nesreče, delovne nesreče, druge okužbe". "Delovno breme je večje, kot je bilo v lanskem letu v času zapore države. Če želimo živeti normalno, torej obdržati odprte šole, gospodarstvo, se moramo zavedati, da ima to svojo ceno. Vse dejavnosti moramo izvajati na tak način, da ta cena ne bo previsoka," je pozvala.

V koordinaciji zdravniških organizacij, v katero sta vključena še Slovensko zdravniško društvo in zdravniški sindikat Fides, prebivalcem zato sporočajo, da so razmere take, da mora vsak storiti prav vse, kar je v njegovi moči, da nujne oskrbe v prihodnjem mesecu ali dveh ne po potreboval.

"To pomeni, da skrbi za svojo kronično bolezen, da se ne bo poslabšala, da iz svojih ravnanj in početja odstrani vse tisto, kar bi bilo tvegano in bi pripeljalo do poškodbe. To so razni športi, divja vožnja, karkoli, kjer se lahko poškoduje. Izogibajmo se tveganim stikom in ne tvegajmo, da bi dobili katerokoli okužbo, ne samo koronavirusne," je poudaril Dovnik.

"Čas je tak, da zahteva vse sile za reševanje izrednih razmer."



Igor Dovnik,

predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Vse, ki se še niso cepili proti covidu-19, je pozval, da to storijo, prav tako priporoča cepljenje proti gripi. "Ne verjamem, da bi lahko dve leti zapored imeli tako srečo, da bi se nas gripa še letos enkrat izognila," je dodal.

Odločili so se tudi, da se predstavniki zdravništva ne bodo udeležile sredine seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali problematiko čakalnih dob. "Čas je tak, da zahteva vse sile za reševanje izrednih razmer," je prepričan Dovnik.

