V Nemčiji mlajšim od 30 let priporočajo le Pfizerjevo cepivo

Stiko je opravil analizo verjetnosti redkega stranskega pojava vnetja srčne mišice in ugotovil, da je pri mlajših od 30 let verjetnost tega pojava malenkost manjša pri Pfizerjevem cepivu kot pri Moderninem

© Geovana Albuquerque / Agência Saúde

Nemška komisija za cepljenje Stiko je danes izdala osnutek priporočila, da se mlajše od 30 let proti covidu-19 cepi s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Pri tem cepivu je za to starostno skupino namreč manjša verjetnost redkega stranskega pojava vnetja srčne mišice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Stiko je opravil analizo verjetnosti redkega stranskega pojava vnetja srčne mišice in ugotovil, da je pri mlajših od 30 let verjetnost tega pojava malenkost manjša pri Pfizerjevem cepivu kot pri Moderninem. Pri starejših ni razlike v tveganju. Priporočilo velja tudi za poživitvene odmerke.

Nemška komisija je še sporočila, da naj se s Pfizerjevim cepivom cepi tudi nosečnice, ne glede na starost.

Osnutek priporočila bodo sedaj posredovali nemškim deželam in drugim strokovnjakom v presojo in morebitno revizijo.

8h7iNfW2zqo