Kdo je Hojsu posredoval občutljive osebne podatke?

Sindikat policistov Slovenije želi izvedeti, kdo je brez pravne podlage posredoval ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu občutljive osebne podatke posameznikov, ki jih je ta potem objavil na Twitterju

Sindikat policistov Slovenije še vedno želi izvedeti, kdo je brez pravne podlage posredoval ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu občutljive osebne podatke posameznikov, ki jih je ta potem objavil na Twitterju. Na policijo so danes podali prijavo odklonskega pojava v policiji in odklonskega ravnanja neznanega uslužbenca policije.

Neznani uslužbenec policije je po njihovih navedbah 3. novembra ali v dneh pred tem datumom ministru nezakonito posredoval tri poročila o nadzoru, ki so bila izvedena na Policijski upravi Nova Gorica, Policijski upravi Novo mesto in upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave.

Minister je dele navedenih poročil objavil 3. novembra. Poročila pa vsebujejo tudi osebne podatke posameznikov, ki se skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov štejejo za občutljive. Gre denimo za podatke o članstvu v sindikatu in o izrabi letnega dopusta. Da gre pri podatkih o izrabi letnega dopusta za osebne podatke, je Informacijski pooblaščenec odločil februarja 2016, so zapisali.

Sindikat je že v ponedeljek v izjavi za javnost poudaril, da je nesprejemljivo in nezakonito, da so bila poročila posredovana ministru. Izrazili so prepričanje, da so bili dokumenti posredovani neupravičeno z namenom, da se obračuna s sindikati v policiji. Po njihovem mnenju policija nima pravne podlage za posredovanje ministru dokumente, v katerih so tudi osebni podatki.

Generalnega direktorja policije Antona Olaja so pozvali, naj ugotovi, kdo je dokumente posredoval ministru. Na spletni strani policije so kasneje objavili, da je minister sopodpisnik kolektivne pogodbe za policiste. Minister pa je bil o ugotovitvah obveščen s poročilom, ker so zaradi izsledkov nadzora pričakovali večji odziv javnosti, so takrat zapisali na policiji.

Po njihovih besedah je bil strokovni nadzor izveden med 20. oktobrom in 2. novembrom, v njem pa so preverjali organizacijo, načrtovanje, vodenje in nadziranje dela ter gospodarnost, uspešnost in učinkovitost.