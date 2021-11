V Nemčiji rekordno število okužb, v Berlinu najstrožji ukrepi doslej

V Berlinu bo od ponedeljka ob vstopu na javna mesta, kot so bari in restavracije, telovadnice, gledališča in frizerski saloni, potrebno predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida-19

Nemčija je v minulih 24 urah potrdila več kot 50.000 novih okužb z novim koronavirusom, so danes sporočili z inštituta Roberta Kocha (RKI). To je ne le nov rekord od začetka pandemije covida-19, ampak je tudi za več kot 10.000 primerov višji od dosedanjega. Berlinski senat je medtem potrdil doslej najstrožje ukrepe za zajezitev pandemije.

Po podatkih RKI so v Nemčiji v minulem dnevu potrdili 50.196 novih okužb in 235 smrti zaradi covida-19. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je narasla na 249,1. Pred tem je RKI v sredo poročal o 39.676 novih primerih, kar je bil dotedanji rekord, a je bil že danes z velikim naskokom presežen.

Hitro naraščanje novih okužb je v Nemčiji prižgalo alarme tako med politiki kot predstavniki zdravstva. Nemški virolog Christian Drosten je po poročanju Deutsche Welle celo napovedal, da bi lahko bili priča več kot 100.000 novim smrtim zaradi covida-19, in pozval k nujnim ukrepom.

Medtem ko nemška kanclerka Angela Merkel ministrske predsednike zveznih dežel poziva na sestanek, na katerem bi uskladili "hiter in enoten odziv" na krizo, nekatere zvezne dežele protikoronske ukrepe že zaostrujejo. Predvsem se krepi pritisk na necepljene. Precepljenost v Nemčiji je relativno nizka, polno cepljenih je trenutno dobrih 67 odstotkov Nemcev.

Pogoj PC (2G) bo veljal tudi za dogodke na prostem z več kot 2000 udeleženci. Negativen test bo po novem zadostoval le za osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, in za mladoletne.

V Berlinu bo tako od ponedeljka ob vstopu na javna mesta, kot so bari in restavracije, telovadnice, gledališča in frizerski saloni, potrebno predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za uvajanje sistema, ki ga v Nemčiji označujejo s kratico 2G, pri nas pa PC. Veljal bo tudi za dogodke na prostem z več kot 2000 udeleženci. Negativen test bo po novem zadostoval le za osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, in za mladoletne, poroča AFP.

Gre za doslej najstrožje ukrepe za zajezitev pandemije v Berlinu in ene najstrožjih v vsej Nemčiji. Berlinski senat jih je potrdil spričo zaskrbljujočih podatkov, saj število na novo okuženih v zadnjih dneh redno podira rekorde, nevarno pa se že krepi tudi pritisk na bolnišnice.

Dodatni protikoronski ukrepi za preživetje zime

Najverjetnejši prihodnji nemški kancler, prvak nemških socialdemokratov (SPD) in aktualni finančni minister Olaf Scholz je danes v bundestagu izpostavil, da Nemčija v boju z novim valom pandemije nujno potrebuje dodatne protikoronske ukrepe, če želi "preživeti zimo". Kot je napovedal, bo srečanje ministrskih predsednikov zveznih dežel na to temo potekalo v naslednjem tednu dni, poroča dpa.

"Čeprav je situacija drugačna (kot je bila minulo zimo), ker je toliko ljudi cepljenih, še vedno ni dobra, še posebej ker možnost cepljenja doslej ni izkoristilo dovolj ljudi."



Olaf Scholz

"To, kar zdaj potrebujemo, je, da država stopi skupaj v isto smer," je poudaril in dodal, da je "zelo, zelo pomembno", da sprejmejo prav vse možne ukrepe za zaščito zdravja ljudi. "Čeprav je situacija drugačna (kot je bila minulo zimo), ker je toliko ljudi cepljenih, še vedno ni dobra, še posebej ker možnost cepljenja doslej ni izkoristilo dovolj ljudi," je opozoril.

Scholz je bil v zadnjih dneh tarča kritik, ker se ni glasneje oglasil v zvezi z alarmantnimi epidemiološkimi trendi, češ da daje koalicijskim pogajanjem o svoji prihodnji vladi prednost pred zdravstveno krizo. Danes je v zveznem parlamentu predstavil predlog ukrepov, o katerem so se dogovorile tri stranke, ki bodo predvidoma oblikovale novo vlado - SPD, Zeleni in liberalci (FDP).

Te po besedah Scholza med drugim predlagajo uvedbo sistema PC za dostop do določenih javnih prostorov in storitev, zaostritev zahtev glede testiranja za delodajalce in ponovno uvedbo brezplačnih hitrih antigenskih testov, ki so jih v Nemčiji odpravili sredi oktobra. Pozval je tudi k "veliki skupni kampanji" za zagon cepljenja. O njihovem predlogu bo predvidoma še ta teden razpravljal spodnji dom zveznega parlamenta in naj bi bili uveljavljeni do konca meseca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

QPTSn2tUHFA

3B6FQ5A-30k

8Kr3f8xIjAM