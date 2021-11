Velika škoda

Zakaj je Slovenija ostala brez evropskih sredstev za ključna visokošolska programa?

Odgovorna: Ministrica Simona Kustec in minister brez resorja Zvonko Černač

© Borut Krajnc

Vlada bo v kratkem potrdila popravke letošnjega poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Gre zgolj za formalno uskladitev načrta s stanjem, ki pa razkriva eno večjih, čeprav javnosti skritih blamaž naveze ministra brez listnice Zvonka Černača (SDS) in ministrice za izobraževanje Simone Kustec (SMC). Sklad namreč letos ni izpeljal za 8,4 milijona evrov načrtovanih projektov, večina je bila opuščena zaradi izpada pomembnih programov, za katera je bilo odgovorno ministrstvo za izobraževanje.