Na rdečem območju

Romunija se bojuje z najhujšim koronavirusnim valom od začetka pandemije, tudi zato, ker nasprotniki cepljenja in pravoslavna cerkev omalovažujejo krizo. Na poti po območju katastrofe.

Demonstracije proti cepljenju in ukrepom

© Profimedia

Gospod Florescu je očitno pred kratkim praznoval rojstni dan, saj so bili v kotu sobe nakopičeni baloni, na katerih je pisalo Happy Birthday. Njegovo stanovanje je v središču Bukarešte, ima odprt tloris, na polici omare ima podobo Marije in fotografije vnukov. Florescu je ležal na kavču, ko sta prispela reševalca v zaščitnih oblačilih in vizirjih. Enajst dni prej je opravil test za covid-19 in dobil pozitiven rezultat.