V Avstriji gre

Otroci, stari od 6 do 10 let, se samotestirajo trikrat tedensko

Zaradi jasnih navodil pri testiranju otrok v Avstriji ni večjih težav (na fotografiji testiranje vrtčevskega otroka na Dunaju)

© Profimedia

S ponedeljkom, 15. novembra, bo pri nas uvedeno obvezno samotestiranje – trikrat tedensko za učence osnovnih šol. Izvajali ga bodo v šolah, izjema so cepljeni in preboleli. Vrsta zapletov je nakazanih še pred začetkom: od opozoril šol, da nimajo primernega prostora, kjer bi učenci testiranje izvajali, prek svaril, da so navodila glede poteka in nadziranja samotestiranja nejasna in pomanjkljiva, do napovedi staršev, da samotestiranja svojih otrok ne bodo dopustili, ter opozoril lekarniške zbornice, da samotestiranje, zaradi katerega bo učencem, dijakom in študentom mesečno pripadlo 15 hitrih antigenskih testov, lekarne sili na rob zmogljivosti. Šole terjajo odgovor, koliko testov naj zagotovijo za pozabljivce, kje naj jih dobijo ipd.