Nagrada borki za reke

Andreja Slameršek je prejemnica nagrade Wolfgang StaabNaturschutzpreis 2021

Andreja Slameršek na bregu Mure

© Borut Krajnc

Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS), je prejemnica letošnje nagrade za ohrajanje narave Wolfgang Staab-Naturschutzpreis 2021, ki jo podeljujeta Sklad za ohranjanje narave Wolfganga Staaba in fundacija Schweisfurth. Je prva prejemnica nagrade, ki ni Nemka. Slamerškova, po izobrazbi profesorica biologije in kemije, se že več let dejavno posveča varstvu narave, zlasti ohranjanju prostotekočih rek in rečnih habitatov. Opozarja zlasti na problematiko gradnje hidroelektrarn, ki povzročijo zajezitev prostih in živih rek ter nepopravljivo škodo živalskim in rastlinskim vrstam. »Pri hidroenergiji ne gre za zeleno energijo, kot želita prikazati politika in energetika. Gre za kriminal nad naravo, to vse bolj spoznavajo po vsej Evropi in svetu, pri nas pač še ne,« pravi Slamerškova.

DPRS se kot društvo v javnem interesu ohranjanja narave vključuje v upravne in sodne postopke in je doseglo več zmag. Slamerškova je bila ključna pri akciji proti hidroelektrarnam na Muri, od gradnje katerih je država za zdaj odstopila. Zadnjo pomembno sodno zmago je DPRS dosegel ravno pred dnevi, ko je upravno sodišče na začetek vrnilo postopek pridobivanja soglasja za gradnjo HE Mokrice na Savi. »Te hidroelektrarne nikoli ne sme biti, če se bodo upoštevali strokovna dejstva in zakonodaja. Za en odstotek elektrike, ki jo na leto porabi Slovenija in bi jo v najboljšem primeru, če ne bi bilo hidroloških suš, proizvedla HE Mokrice, smo pripravljeni uničiti naravo, zavarovane vrste in območje Nature 2000, zaradi česar nas je lahko kot narod globoko sram,« dodaja. Razloge za težnje po gradnji hidroelektrarn vidi zlasti v interesih kapitalskih lobijev, povezanih s politiko.

Zaradi teh prizadevanj je Slamerškova trn v peti sedanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka, ki je bil pred ministrovanjem zaposlen v družbi HESS, investitorki v HE Mokrice. Vizjak je DPRS že na zaslišanju za ministrsko funkcijo porogljivo označil za gostilniško druščino, društvo pa je (bilo) deležno številnih pritiskov, od lažnih ovadb do groženj. »Pred meseci se je iz Brežic in okolice želelo v društvo naenkrat včlaniti več posameznikov, vse prijavnice so bile izpolnjene enako, članarina za vse nakazana naenkrat od iste osebe, kar je seveda pomenilo, da so skušali prevzeti društvo,« pove Slamerškova. Razočarana pa je nad nadzornimi institucijami, ki bi morale dosledneje preverjati sume nezakonitosti in korupcije – zlasti pri politikih, za katere obstajajo javni dokazi spornih načinov delovanja. »Ti ministri ne odstopijo, interpelacija zoper ministra Vizjaka bi morala biti pripravljena takoj po referendumu za vodo. Škodo, ki jo je naravovarstveni in okoljevarstveni zakonodaji v korist kapitala povzročila zdajšnja garnitura, bo treba popraviti čim prej. A se bojim, da marsikoga v opoziciji stanje ne moti,« še pravi in doda: »Priznanje mi pomeni priznanje za delo, ki je izjemno zahtevno in naporno in pogosto zahteva preseganje samega sebe. Priznanje gre celotni ekipi, zlasti našemu srčnemu odvetniku Tomažu Petroviču, ki je v boju za prostotekoče reke z mano od vsega začetka.«