Andreji Slameršek nagrada Wolfganga Staaba za varstvo narave 2021

Naravovarstvenica je borka za ohranitev prosto tekočih rek

Z današnje podelitve

»Da lahko dve veliki slovenski reki, Mura in Sava, še dalje neovirano tečeta po svojih strugah, je predvsem zasluga naravovarstvenice Andreje Slameršek. S podporo nevladnih organizacij ji je uspelo ustaviti več načrtovanih hidroenergetskih projektov, ki bi uničili edinstvene, ekološko dragocene poplavne pokrajine obeh rek,« se glasi utemeljitev letošnje nagrade Wolfganga Staaba za varstvo narave 2021, ki jo je »za svoje izjemno prizadevanje za naravo evropske vrednosti« danes v Münchnu prejela Andreja Slameršek.

Nagrada, poimenovana po zavzetem okoljevarstveniku Wolfgangu Staabu (1938–2004), se podeljuje vsako leto, zanjo pa je namenjenih 20.000 evrov, ki se financirajo iz sredstev sklada za varstvo narave fundacije Schweisfurth.

»Brez neutrudnega strokovnega angažmaja Andreje Slameršek bi bile načrtovane elektrarne na Muri in Savi verjetno že odobrene. Andreja je borka, ki pomembno prispeva k ohranjanju dragocenih obrečnih pokrajin. Je pomemben vzor vsem, ki se zavzemajo za naravo, kljub včasih ostrim napadom uradnih in vladnih krogov. V boju proti Goljatom potrebujemo več Davidov, kot je Andreja,« je na današnji podelitvi dejal Ulrich Eichelmann, izvršni direktor organizacije RiverWatch.

»Andreja Slameršek je uspela širši javnosti predstaviti velik pomen varstva rek in to vprašanje uspešno umestiti na politično agendo. S podelitvijo nagrade Wolfganga Staaba za ohranjanje narave za leto 2021 jo želimo podpreti pri njenem pomembnem delu in počastiti njeno izjemno predanost.«

Andreja Slameršek se je po študiju kemije in biologije zaposlila na Zavodu RS za varstvo narave, nato pa se je več let ukvarjala z naravovarstvenim svetovanjem. Od leta 2015 je predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS), ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave.

