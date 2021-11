Novinar obsojen na 11 let zapora

Vojaško sodišče v Mjanmaru in zaradui "hujskanja proti vojski" na 11 let zaporne kazni obsodilo ameriškega novinarja Dannyja Fensterja

Vojaško sodišče v Mjanmaru, kjer je februarja oblast po vojaškem udaru prevzela hunta, je zaradi nezakonitega združevanja, hujskanja proti vojski in kršenja vizumskih pravil na 11 let zaporne kazni obsodilo ameriškega novinarja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obsojeni Danny Fenster je odgovorni urednik spletnega portala Frontier Myanmar, aretirali pa so ga maja na letališču v Yangonu, ko je skušal zapustiti državo in se vkrcati na let proti ZDA. Od takrat je zaprt v zloglasnem mjanmarskem zaporu Insein, ki je znan po mučenju zapornikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

37-letnega novinarja hunta dodatno obtožuje tudi terorizma in spodbujanja nemirov. Njegov odvetnik opozarja, da mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

"Frontier Myanmar je globoko razočaran nad odločitvijo sodišča, ki je glavnega urednika Dannyja Fensterja obsodilo po treh obtožbah in mu izreklo skupno 11 let zapora," so sporočili njegovi sodelavci.

Mjanmar so po državnem udaru v začetku februarja, ko je vojska zrušila civilno oblast, zajeli množični protesti, na katere se je vojaška oblast odzvala z represijo. Ubitih je bilo več kot 1200 civilistov, približno 10.000 so jih aretirali, med njimi so številni novinarji.

Tudi odstavljeni mjanmarski voditeljici Aung San Su Kyi, ki je v hišnem priporu, grozi dolgoletna zaporna kazen. Sojenje proti 75-letni Suu Kyijevi se je začelo junija, dobre štiri mesece po vojaškem udaru. Obtožena je, ker naj bi kršila protikoronske ukrepe in nezakonito uvozila voki-tokije ter kršila zakon o državni tajnosti, ki izvira še iz kolonialne dobe.

Tudi v Evropi se vse več novinarjev in predstavnikov civilne družbe sooča s tožbami, katerih cilj je z dolgotrajnimi in dragimi sodnimi postopki utišati njihove kritične glasove, so opozorili evropski poslanci v okviru razprave o strateških tožbah proti udeležbi javnosti. Pri tem so pozvali k sprejetju ukrepov za zaščito pred tovrstnimi tožbami v EU.

Evropska unija potrebuje nova pravila proti zlorabam tožb, katerih namen je utišanje in ustrahovanje kritičnih glasov novinarjev, nevladnih organizacij in civilne družbe (t.i. tožbe SLAPP), je bilo slišati ta teden v razpravi na zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju.

Borelle in Jourova sta pred mednarodnim dnem boja proti nekaznovanju zločinov in nasilja nad novinarji tudi pozvala, da je treba končati nekaznovanost za zločine nad novinarji, "tako v lastni državi kot po svetu". Ob tem sta izrazila obžalovanje, da je "veliko neodvisnih novinarjev po svetu, tudi v EU, še naprej utišanih".

"Soočajo se z vedno večjim številom izpostavljenih groženj in napadov, ki lahko v najbolj tragičnih primerih privedejo celo do umora", sta po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še opozorila visoki zunanjepolitični predstavnik EU in podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost.

