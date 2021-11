»Domneve o političnih pritiskih na policijo so utemeljene«

Predsednik parlamentarne komisije, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, opozarja, da so razmere v slovenski policiji zaskrbljujoče

Predsednik parlamentarne komisije, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, Rudi Medved (LMŠ), je po seji napovedal, da bo komisija v DZ poslala vmesno poročilo, da so domneve o političnih pritiskih na policijo utemeljene. To po njegovih besedah kažejo tudi današnja zaslišanja prič. Razmere v policiji se mu zdijo zaskrbljujoče.

"Naročila za zamenjavo kadrov, ki se jih je vladajoča politika želela znebiti, so prihajala neposredno z Gregorčičeve," je Medved povedal v izjavi za medije po današnji seji. Ob tem je med drugim izpostavil izjavo nekdanjega direktorja uprave kriminalistične policije Boštjana Linadava, da mu je nekdanji direktor policije Anton Traven osebno povedal, da je naročilo za njegovo menjavo prišlo iz politike.

"Pričevanja nekdanjih direktorjev policije pod to vlado o tem, kako so avtonomni, kako se sami odločajo in vodijo kadrovsko politiko, so bila že takrat neprepričljiva, danes pa so jih priče v celoti zanikale," je dejal poslanec LMŠ.

Po Medvedovi oceni se na teh primerih vidi način delovanja vladajoče politike pod vodstvom SDS, kako so se v kabinetih ministrov ali pri predsedniku vlade odločali o tem, koga je treba zamenjati. Razmere v policiji so zelo zaskrbljujoče, saj da je vodstveni kader bolj ali manj politično obvladan, je dejal.

Dodal je, da je pričevanj o političnih posegih v kadrovanje na policiji dovolj za eno "precej obremenjujoče vmesno poročilo komisije", da so domneve o političnem kadrovanju v policiji utemeljene. Z njim bo komisija pred koncem leta seznanila DZ. Napovedal je nadaljevanje dela komisije, pred koncem mandata bodo zaslišali še kar nekaj prič.

Na seznamu prič je okoli 30 oseb, med katerimi so aktualni in nekdanji vodstveni kadri policije, med politiki pa tudi notranji minister Aleš Hojs in premier Janez Janša.